CV-uri la secret. Parlamentarii care nu au publicat informațiile despre studii și experiență, nici la 1 an de la preluarea mandatelor

Se împlinește aproape un an de la alegerile pentru noul Legislativ. De atunci și până acum, nu mai puțin de 140 de senatori și deputați nu și-au publicat CV-urile pe site-ul Parlamentului, pentru a putea demonstra ce îi recomandă pe funcție, dar și studiile pe care le-au urmat. Raportat la numărul aleșilor dintr-un partid, cele mai multe CV-uri lipsă sunt în rândurile reprezentanților SOS, POT și neafiliaților.

Parlamentul numără în prezent 463 de senatori și deputați, după o serie de demisii în rândul aleșilor. Digi24.ro a verificat câți dintre ei și-au publicat pe site-urile Senatului și Camerei Deputaților informațiile despre studiile și experiența profesională. Rezultatul: 140 de parlamentari nu și-au făcut publice CV-urile nici la aproape un an de la preluarea mandatului.

Cele mai multe CV-uri lipsesc de la SOS, POT și neafiliați

Dacă ar fi să ne raportăm la numărul de parlamentari pe care îi are fiecare partid, cele mai multe CV-uri au fost omise de aleșii SOS România, POT, dar și de neafiliați. La SOS România, din cei 15 deputați au formațiunii, 10 nu au CV-ul public pe site-ul Parlamentului.

La POT, doar Anamaria Gavrilă a publicat informațiile

În cazul POT, doar președinta de partid, Anamaria Gavrila, a publicat informațiile legate de studii și experiență, în timp ce restul de 13 deputați au „omis”. În total, partidul are 14 deputați.

La Senat a fost format grupul PACE - Întâi România, la care s-au alăturat foști parlamentari de la SOS și POT: din cei 11 senatori, 9 nu au CV. De asemenea, Parlamentul are și 23 de parlamentari neafiliați, atât la Senat cât și la Camera Deputaților, iar 15 dintre aceștia nu au CV-ul public.

PSD: mulți parlamentari, multe CV-uri lipsă

Partidul Social Democrat conduce detașat în topul aleșilor care își țin CV-urile la secret, fiind și partidul cu cel mai mare număr de parlamentari. Nici liberalii și nici reprezentanții AUR nu se remarcă printr-o transparență mai mare: și în cazul lor lipsesc numeroase informații despre studiile și experiența profesională. Singurii senatori și deputați care au toate CV-urile publicate sunt cei de la USR.

PSD: 56 aleși fără CV (din 129 de senatori și deputați);

AUR: 22 de aleși fără CV (dintre cei 90 de parlamentari);

PNL: 10 aleși fără CV (formațiunea are 73 de parlamentari). Printre liberalii care nu au publicat informații despre studii se numără Florin Roman și Sorin Cîmpeanu, acuzați de plagiat;

UDMR: 1 ales fără CV, din cei 32 de senatori și deputați ai formațiunii;

Pe lângă parlamentarii care nu și-au publicat informațiile, există numeroși senatori și deputați care au CV-urile pe site, însă acestea nu au mai fost actualizate de 8 sau chiar 13 ani.

Legea care îi obligă pe demnitari să fie transparenți, uitată prin sertare

La începutul acestui an a fost depus un proiect de lege care îi obligă pe aleșii locali, pe parlamentari, dar și pe alți demnitari să își publice CV-urile complete pe site-urile instituțiilor. Dacă nu respectă regulile, riscă amenzi de până la 10.000 de lei.

Proiectul a fost respins de Senat, iar apoi a fost uitat în sertarele comisiilor de la Camera Deputaților.

Cât de transparenți sunt miniștrii

Nici în rândul miniștrilor publicarea CV-urilor nu este populară. În acest moment, doar jumătate dintre membrii Guvernului au publicat pe site-ul Executivului informații despre studii și experiența profesională.

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de Ministru al Apărării în unor neclarități din CV-ul lui, legate de anul în care a obținut diploma de licență sau includerea unei facultăți care susține că nu l-a avut niciodată ca student.

