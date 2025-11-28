Live TV

CV-uri la secret. Parlamentarii care nu au publicat informațiile despre studii și experiență, nici la 1 an de la preluarea mandatelor

Plenul Parlamentului. Foto: Inquam Photos / George Călin
Cele mai multe CV-uri lipsesc de la SOS, POT și neafiliați La POT, doar Anamaria Gavrilă a publicat informațiile PSD: mulți parlamentari, multe CV-uri lipsă Legea care îi obligă pe demnitari să fie transparenți, uitată prin sertare Cât de transparenți sunt miniștrii

Se împlinește aproape un an de la alegerile pentru noul Legislativ. De atunci și până acum, nu mai puțin de 140 de senatori și deputați nu și-au publicat CV-urile pe site-ul Parlamentului, pentru a putea demonstra ce îi recomandă pe funcție, dar și studiile pe care le-au urmat. Raportat la numărul aleșilor dintr-un partid, cele mai multe CV-uri lipsă sunt în rândurile reprezentanților SOS, POT și neafiliaților. 

Parlamentul numără în prezent 463 de senatori și deputați, după o serie de demisii în rândul aleșilor. Digi24.ro a verificat câți dintre ei și-au publicat pe site-urile Senatului și Camerei Deputaților informațiile despre studiile și experiența profesională. Rezultatul: 140 de parlamentari nu și-au făcut publice CV-urile nici la aproape un an de la preluarea mandatului.

Cele mai multe CV-uri lipsesc de la SOS, POT și neafiliați

Dacă ar fi să ne raportăm la numărul de parlamentari pe care îi are fiecare partid, cele mai multe CV-uri au fost omise de aleșii SOS România, POT, dar și de neafiliați. La SOS România, din cei 15 deputați au formațiunii, 10 nu au CV-ul public pe site-ul Parlamentului.

La POT, doar Anamaria Gavrilă a publicat informațiile

În cazul POT, doar președinta de partid, Anamaria Gavrila, a publicat informațiile legate de studii și experiență, în timp ce restul de 13 deputați au „omis”. În total, partidul are 14 deputați.

La Senat a fost format grupul PACE - Întâi România, la care s-au alăturat foști parlamentari de la SOS și POT: din cei 11 senatori, 9 nu au CV. De asemenea, Parlamentul are și 23 de parlamentari neafiliați, atât la Senat cât și la Camera Deputaților, iar 15 dintre aceștia nu au CV-ul public. 

PSD: mulți parlamentari, multe CV-uri lipsă

Partidul Social Democrat conduce detașat în topul aleșilor care își țin CV-urile la secret, fiind și partidul cu cel mai mare număr de parlamentari. Nici liberalii și nici reprezentanții AUR nu se remarcă printr-o transparență mai mare: și în cazul lor lipsesc numeroase informații despre studiile și experiența profesională. Singurii senatori și deputați care au toate CV-urile publicate sunt cei de la USR. 

  • PSD: 56 aleși fără CV (din 129 de senatori și deputați);
  • AUR: 22 de aleși fără CV (dintre cei 90 de parlamentari);
  • PNL: 10 aleși fără CV (formațiunea are 73 de parlamentari). Printre liberalii care nu au publicat informații despre studii se numără Florin Roman și Sorin Cîmpeanu, acuzați de plagiat;
  • UDMR: 1 ales fără CV, din cei 32 de senatori și deputați ai formațiunii;

Pe lângă parlamentarii care nu și-au publicat informațiile, există numeroși senatori și deputați care au CV-urile pe site, însă acestea nu au mai fost actualizate de 8 sau chiar 13 ani. 

Legea care îi obligă pe demnitari să fie transparenți, uitată prin sertare

La începutul acestui an a fost depus un proiect de lege care îi obligă pe aleșii locali, pe parlamentari, dar și pe alți demnitari să își publice CV-urile complete pe site-urile instituțiilor. Dacă nu respectă regulile, riscă amenzi de până la 10.000 de lei. 

Proiectul a fost respins de Senat, iar apoi a fost uitat în sertarele comisiilor de la Camera Deputaților.

Cât de transparenți sunt miniștrii

Nici în rândul miniștrilor publicarea CV-urilor nu este populară. În acest moment, doar jumătate dintre membrii Guvernului au publicat pe site-ul Executivului informații despre studii și experiența profesională.

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de Ministru al Apărării în unor neclarități din CV-ul lui, legate de anul în care a obținut diploma de licență sau includerea unei facultăți care susține că nu l-a avut niciodată ca student. 

Citește și: Ionuț Moșteanu și-a dat demisia. Ministrul Apărării a luat decizia după scandalul diplomelor sale

