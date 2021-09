Dan Barna, despre ieșirea USR PLUS de la guvernare: Nu vă jucați cu USR PLUS! Toate opțiunile sunt pe masă

Copreședintele USR PLUS Dan Barna a transmis, miercuri, un mesaj partenerilor de la guvernare, spunând “Nu vă jucați cu USR PLUS!”. Acesta s-a referit la includerea proiectului tip PNDL “Anghel Saligny”, în valoare de 50 milioane de lei, pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de Guvern de miercuri, fără acordul USR PLUS. Barna a afirmat că formațiunea politică a convocat o ședință a Biroului Politic Național pentru această seară în care vor lua deciziile în funcție de concluziile ședinței de Guvern care va fi reluată de la ora 19:00. Potrivit liderului USR PLUS, “toate opțiunile sunt pe masă”, inclusiv depunerea unei moțiuni de cenzură sau ieșirea de la guvernare.

“Am văzut în ședința de Guvern un fel de joacă, deși luni am convenit cu partenerii noștri discuții pe PNDL, SIIJ. Am constatat în această ședință de Guvern unde la pregătitoare nu exista nimic prevestitor, am descoperit acest PNDL 3 pe care avem rezerve. Este încălcarea actului adițional la actul de guv pe care l-am semnat cu partenerii noștri.

Am stabilit niște reguli. Guvernarea se face în coaliție, ședința de Guvern se face în Coaliție. Surprizele sunt neacceptate.

Premierul a acceptat să nu forțeze lista suplimentară și să mai avem o discuție.

Am avut o discuție în partid și toate opțiunile sunt pe masă. Vom vedea cum evoluează ședința de Guvern. USR PLUS nu este împotriva dezvoltării locale.....Am propus niște amendamente pe care le-am transmis colegilor acum două ore și jumătate, despre cum sunt alocați acești bani și nu sunt dați discreționari.

Avem această problemă de funcționare a coaliției.

La momentul dimineții nu erau transmise avizele de la Justiție și Transporturi. Este o discuție în desfășurare”

Acesta a spus că o ședință a BNP va avea loc după ședința de Guvern, pentru “a lua deciziile necesare”.

„Nu vă jucați cu USR PLUS!”, a fost mesajul lui Barna.

Ședința de guvern începută la ora 11:00 a fost întreruptă, după ce premierul Florin Cîțu a vrut să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul de investiții de 50 de miliarde „Anghel Saligny”. Cei de la USR PLUS au amenințat, nervoși, că vor depune o moțiune de cenzură, dacă se adoptă proiectul, acuzând faptul că nu există avizele necesare, de la Ministerul Justiției și cel al Transporturilor, conform unor surse guvernamentale. Acestea au explicat pentru Digi24.ro că proiectul poate fi adoptat fără avize în baza HG care reglementează procedura de avizare și care „nu lasă loc pentru a bloca activitatea executivului”.

USR PLUS a contestat de la bun început programul, despre care a spus că este o continuare a programului PNDL. Aceștia au cerut mai multe amendamente și au condiționat susținerea proiectului de un acord în coaliție pentru desființarea secției speciale.

Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, miercuri, la Digi24, că nu vor depune moțiune de cenzură, însă miniștrii formațiunii sale politice se vor retrage din Guvern dacă nu sunt respectate solicitările privind desființarea Secției speciale de investigare a magistraților și negocierea noului program tip PNDL, numit “Anghel Saligny”.

Cioloş a spus că miniştrii formaţiunii nu ştiau că proiectul privind Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" va fi introdus pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei de guvern şi că acesta nu are avize de la ministerele Justiţiei şi Transporturilor.

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, că proiectul va trece și că amenințările USR PLUS „vin și pleacă”. Premierul a precizat că a preluat și inclus în proiect toate amendamentele USR PLUS discutate în Coaliție.

