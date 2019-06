Dăncilă, după incidentele din Valea Uzului: „Orice instigare la dezbinare între cetățenii români este intolerabilă”

Premierul Viorica Dăncilă reacționează după incidentele de la cimitirul din Valea Uzului. Ea cere respectarea simbolurilor statale ale României și a normeleor de ordine publică și a făcut un apel la responsabilitate în ceea ce privește acțiunile și declarațiile politice referitoare la situația acest subiect.

„Am urmărit cu mare atenție ceea ce s-a întâmplat în aceste zile la Valea Uzului. Nu m-am pronunțat public cu privire la acest subiect pentru că nu am dorit să contribui la escaladarea situației, dar împreună cu colegii mei din Guvern am acționat pentru ca lucrurile să revină la normal și să găsim soluții acceptate de comunitatea locală, români și maghiari, deopotrivă. Cetățenii români, indiferent de etnie, așteaptă de la noi soluții, propuneri concrete, nu declarații contondente. Autoritățile guvernamentale și oamenii politici au opțiunea dialogului, iar orice instigare la dezbinare între cetățenii români, așa cum din păcate am văzut în aceste zile, este intolerabilă”, arată Dăncilă, potrivit comunicatului.

Potrivit premierului, Guvernul a căutat soluții pentru ca astfel încât oricine să-și poată comemora eroii. Una dintre propuneri este ca Cimitirul eroilor din Valea Uzului să fie preluat de Ministerul Apărării și să capete statut de cimitir internațional. O decizie va fi luată însă „după consultări cu toate părțile implicate”, arată Dăncilă.

„Șeful Executivului dezaprobă orice acțiune menită să alimenteze conflictul între cetățenii României și declarațiile care instigă la ură și la nerespectarea simbolurilor statale ale țării noastre.

De asemenea, premierul subliniază că abordarea politică a situației din Valea Uzului nu este în măsură să contribuie la o soluție constructivă și respinge orice încercare de obținere a capitalului politic, de către unii lideri politici. Prim-ministrul cere autorităților responsabile să păstreze ordinea publică și să asigure drepturile tuturor cetățenilor români”, se mai arată în comunicat.

Peste 1000 de maghiari au format, joi, un lanț uman în fața Cimitirului Eroilor din Valea Uzului, afirmând că astfel protestează paşnic faţă de ilegalităţile comise de primarul localităţii Dărmăneşti. Ulterior, mai mulți cetățeni români aflați în preajma Cimitirului Eroilor din Valea Uzului pentru a sărbători Ziua Eroilor au rupt cordonul de jandarmi și au pătruns în cimitir.

Ministerul de Externe de la Budapesta l-a convocat, vineri, pe ambasadorul României în Ungaria pentru a da explicații privind incidentele de joi de la Cimitirul militar din Valea Uzului. Marius Lazurca, ambasadorul român în Ungaria, nu s-a prezentat la MAE ungar.

„Referitor la invitarea ambasadorului român la Budapesta la MAE ungar, precizăm că întâlnirea nu a fost refuzată de partea română, care a propus ca aceasta să aibă loc în cursul zilei de luni, 11 iunie”, arată MAE.

Pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Externe a solicitat părții ungare să se abțină de la provocări și de la escaladarea tensiunilor alimentate inclusiv prin prezența la cimitirul din Valea Uzului și cere autorităților ungare să demareze o anchetă cu privire la vinovații pentru profanarea însemnelor României de la ambasada din Budapesta, sub ochii Poliției ungare.