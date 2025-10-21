Live TV

Daniel Băluţă se gândește „cu foarte mare atenţie” la o candidatură la Primăria Capitalei. Când va face anunțul

Data publicării:
Daniel Băluță.
Daniel Băluță. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat marţi că se gândeşte „cu foarte mare atenţie” la o candidatură la funcţia de primar general al Capitalei, menţionând că Bucureştiul are nevoie de un program coerent.

„Sunt într-o perioadă în care mă gândesc cu foarte mare atenţie la această idee şi sunt convins că în cel mai scurt timp voi ajunge la o concluzie şi o voi exprima public. (...) După ce va exista o ordonanţă, o hotărâre de Guvern în acest sens, împreună cu un calendar asociat, împreună cu colegii mei ne vom putea pronunţa în legătură cu a candida sau a nu candida”, a declarat Daniel Băluţă marţi, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El afirmă că Bucureştiul are nevoie de un program coerent, de oameni care îi cunosc problemele şi au obţinut rezultate.

„Nu cred că avem nevoie de supereroi, nu cred că avem nevoie de oameni care nu au cum să cunoască atât de bine specificul acestui loc, (...) mai important este să rezolvăm problemele, decât să ne luptăm pentru poziţii, pentru funcţii, pentru lucruri de genul acesta. Asta este ceea ce eu cred şi sunt convins că, în umătoarele zile, săptămâna următoare, se vor aduce clarificări importante în această direcţie”, a mai spus Daniel Băluţă.

