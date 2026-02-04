Anunțul prim-ministrului despre un portofoliu esențial în guvern: „Săptămâna viitoare e foarte probabil să avem un nou ministru”

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri seară, în cadrul unei conferințe de presă, că săptămâna viitoare va numi un nou ministru al Educaţiei şi a precizat că pe parcursul ultimelor săptămâni, de când a preluat acest portofoliu, a avut ca obiectiv deblocarea absorbţiei de fonduri europene.

„La capitolul zvonistică avem, din păcate, prea multă... inclusiv legat de posibilele nominalizări la Educaţie sau aspecte care ţin de astfel de reduceri (de posturi - n.r.), care nu au nicio bază reală. Sper că până săptămâna viitoare închidem aspectele care ţin de educaţie”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Prim-ministrul a menţionat că, în perioada cât a condus interimar acest minister, a avut ca obiectiv deblocarea absorbţiei de fonduri europene.

„În aceste câteva săptămani în care am deţinut acest portofoliu, delegând competenţele secretarilor de stat, dar participând la rezolvarea problemelor mari, am avut ca obiectiv principal, pe de-o parte, să deblocăm absorţia de fonduri europene pe componenta de educaţie. Avem întârzieri destul de mari şi avem câteva mii de obiective în şcolile din România care trebuie finalizate. Şi prin măsurile care au fost adoptate de reorganizare a efortului de personal, prin reaşezări în interior şi prin sprijinul Ministerului Proiectelor Europene, ţinta este să reducem perioadele de plăţi de la 70 de zile, 80 de zile cât au ajuns astăzi, la 15-20 de zile în aşa fel încât să asigurăm, de exemplu, fluxurile de plăti”, a mai declarat Bolojan, potrivit News.ro.

Acesta a vorbit despre nevoia de „îmbunătăţire a calităţii sistemului de învăţământ”, dar şi despre „adaptarea lui la realitatea economică”.

„Lucruri care trebuie să le facem în anii următori, crescând an de an, nu scăzând bugetele pe educaţie. (...) Ar fi bine să avem nişte date publice transparente legate de câţi absolvenţi, de exemplu, al facultăţilor de Medicină în România iau rezidenţiatul. În procente, pe facultăţi, pe universităţi”, a spus Bolojan.

Premierul a adăugat că absolvenţii de facultăţi ar trebui să fie monitorizaţi, la finalul studiilor, pentru a afla dacă aceştia se angajează în domeniul pentru care s-au pregătit.

„Ceea ce putem să facem şi vrem să facem în aşa fel încât să urmărim absolvenţii unor anumite facultăţi, în ce domenii lucrează în anii următori, în aşa fel încât să vezi dacă acel domeniu unde vrei să te înscrii are adresabilitate în economie sau nu. Aceste lucruri, alte măsuri de creştere a calităţii, poate finanţarea şi funcţie de performanţă, nu doar de numărul de studenţi, ar putea să aducă schimbări bune în anii următori, nu de pe o zi pe alta, în sistemul de învăţământ românesc”, a spus Bolojan.

Întrebat cât intenţionează să mai rămână ministru la educaţiei, Bolojan a afirmat: „Săptămâna viitoare e foarte probabil să avem un nou ministru”.

Premierul a evitat să spună pe cine are în vedere: „Când se va lua o decizie, vă promit că vă informez”.

În 13 ianuarie, premierul Ilie Bolojan afirma că şi-a propus ca, până la finalul lunii respective, să formuleze o propunere privind viitorul ministru al Educaţiei şi Cercetării.

Postul a rămas vacant în luna decembrie, după demisia ministrului Daniel David.

În 22 decembrie, acesta şi-a anunţat demisia din funcţie. ”Am vrut să fie o plecare amiabilă”, a transmis Daniel David.

El a explicat, într-un lung mesaj, că a decis să demisioneze pentru că sistemul de educaţie nu mai este într-un pericol iminent, iar România a scăpat de ameninţarea suspendării fondurilor europene şi a venit momentul să se întoarcă la profesia sa de psiholog.

În plus, David a afiemat că era corect ca bugetul pe anul 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra şi susţine că l-a anunţat din vară pe Ilie Bolojan că nu va mai rămâne mult în funcţie.

Surse politice au declarat, la momentul respectiv, că Daniel David a refuzat să mai facă reduceri de fonduri de la domeniile pe care le gestiona - Educaţie şi Cercetare.

Editor : Ș.R.