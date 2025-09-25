Invitat în studioul Digi 24 în ziua în care CSAT a decis cine decide doborârea dronelor care pătrund în spațiul aerian românesc, președintele României, Nicușor Dan, a explicat de ce România nu a doborât drona rusească pătrunsă recent în spațiul nostru aerian, spre deosebire de Polonia, care a doborât câteva dintre cele care i-au invadat spațiul aerian.

”În Polonia au fost doborâte patru din 20”, a explicat președintele, făcând referire la incidentul din noaptea de 9 spre 10 septembrie, când în spațiul aerian polonez au pătruns circa 20 de drone rusești. Varșovia a anunțat ulterior că patru dintre acestea au fost doborâte de armată.

România s-a confruntat cu o situație similară la 13 septembrie, când o dronă rusească a fost interceptată în spațiul aerian românesc, pe care l-a survolat timp de 50 de minute.

Țara noastră a ridicat două avioane de luptă F-16, dar nu a doborât drona.

Întrebat de ce Polonia a acționat prin decizia de a distruge și noi doar am însoțit timp de 50 de minute drona, președintele a spus că „sunt drone, rachete, avioane cu pilot militare și avion cu pilot civile. Pentru toate aceste patru, legea veche nu mai era aplicabilă. S-a dat o lege nouă, care spune că le doborâm pe toate. După care pentru drone a fost un ordin de ministru, pentru celelalte s-a decis azi, de la caz la caz, dar procedura este foarte clară”.

„Pe drona care a stat 50 de minute exista, conform ordinului din iunie, cei din avion puteau să o doboare, însă a fost o decizie de oportunitate să nu tragă”, a spus președintele.

„De ce polonezii au făcut diferit lucrurile? Au făcut diferit în patru din 20. Noi nu am tras, pentru că a fost o decizie de oportunitate”.

”Și noi am fi tras dacă ar fi fost întrunite condițiile. Nu e o diferență de abordare între noi și polonezi. A fost o chestiune de conjunctură și decizia lor a fost să nu tragă în momentul ăla”, a mai spus Nicușor Dan.

„Bineînțeles, dacă condițiile sunt întrunite, răspunsul va fi foarte ferm, și nu doar în România, ci în toate țările din Flancul Estic”, a mai spus președintele.

Editor : Marina Constantinoiu