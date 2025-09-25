Live TV

De ce polonezii au tras în dronele rusești care au intrat în spațiul lor aerian și noi nu. Explicația președintelui României

Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, președintele României. Foto: Inquam Photos / George Călin

Invitat în studioul Digi 24 în ziua în care CSAT a decis cine decide doborârea dronelor care pătrund în spațiul aerian românesc, președintele României, Nicușor Dan, a explicat de ce România nu a doborât drona rusească pătrunsă recent în spațiul nostru aerian, spre deosebire de Polonia, care a doborât câteva dintre cele care i-au invadat spațiul aerian.

”În Polonia au fost doborâte patru din 20”, a explicat președintele, făcând referire la incidentul din noaptea de 9 spre 10 septembrie, când în spațiul aerian polonez au pătruns circa 20 de drone rusești. Varșovia a anunțat ulterior că patru dintre acestea au fost doborâte de armată.

România s-a confruntat cu o situație similară la 13 septembrie, când o dronă rusească a fost interceptată în spațiul aerian românesc, pe care l-a survolat timp de 50 de minute.

Țara noastră a ridicat două avioane de luptă F-16, dar nu a doborât drona.

Întrebat de ce Polonia a acționat prin decizia de a distruge și noi doar am însoțit timp de 50 de minute drona, președintele a spus că „sunt drone, rachete, avioane cu pilot militare și avion cu pilot civile. Pentru toate aceste patru, legea veche nu mai era aplicabilă. S-a dat o lege nouă, care spune că le doborâm pe toate. După care pentru drone a fost un ordin de ministru, pentru celelalte s-a decis azi, de la caz la caz, dar procedura este foarte clară”.

„Pe drona care a stat 50 de minute exista, conform ordinului din iunie, cei din avion puteau să o doboare, însă a fost o decizie de oportunitate să nu tragă”, a spus președintele.

„De ce polonezii au făcut diferit lucrurile? Au făcut diferit în patru din 20. Noi nu am tras, pentru că a fost o decizie de oportunitate”.

”Și noi am fi tras dacă ar fi fost întrunite condițiile. Nu e o diferență de abordare între noi și polonezi. A fost o chestiune de conjunctură și decizia lor a fost să nu tragă în momentul ăla”, a mai spus Nicușor Dan.

„Bineînțeles, dacă condițiile sunt întrunite, răspunsul va fi foarte ferm, și nu doar în România, ci în toate țările din Flancul Estic”, a mai spus președintele.

Urmăriți AICI alte declarații ale președintelui.

