Live TV

Deputați cu zeci de absențe într-o singură lună. Lista chiulangiilor din Parlament

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Plenul Camerei Deputaților / Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Cum arată situația absențelor de la începutul anului Sancțiuni mai dure pentru parlamentarii care lipsesc nemotivat

Parlamentul României are numeroși absenți de serviciu. Nouă deputați au bifat, doar în luna iunie, nu mai puțin de 26 de absențe nemotivate, iar în fruntea listei se află fostul premier Victor Ponta, cu 11 chiuluri într-o singură lună. De la începutul anului, 76 de deputați au lipsit măcar o dată de la ședințe, adunând în total 216 absențe.

Datele transmise de camera Camera Deputaților recent arată că, în luna iunie, nouă deputați au lipsit nemotivat de la cel puțin o ședință a Parlamentului și au adunat 26 de absențe în total.

Deputații Cozma Adrian (PNL) și Gheorghe Daniel (PNL), dar și Călin Groza, Ionescu Monica și Simu Aurora Tașica, foști parlamentari POT, în prezent neafiliați, au înregistrat câte o absență.

Pe listă urmează liberalul Popa Alexandru, cu două absențe, social-democratul Vulpescu Ionuț cu trei și fosta deputată AUR Neacșu Andreea Firuța, cu cinci absențe.

În fruntea clasamentului se află fostul premier Victor Ponta, ales pe listele PSD, cu nu mai puțin de 11 absențe. De altfel, el este campionul absenteismului în Parlament, dacă ne raportăm la numărul de ședințe de la care a lipsit de la începutul anului și până acum.

Cum arată situația absențelor de la începutul anului

Potrivit datelor oficiale transmise de Camera Deputaților, până la finalul lunii februarie, de la lucrările Parlamentului absentaseră deja nemotivat 14 deputați. Liberalul Alexandru Popa era pe primul loc, cu patru zile de absență. Clasamentul era continuat de deputatul Robert Sighiartău (PNL), Grosaru Ioana (minorități) și Victor Ponta (ales pe listele PSD).

Până în vară, numărul absențelor a continuat să crească. Potrivit unei analize Hotnews.ro, până la finalul lunii mai se adunaseră deja 190 de absențe de la 67 de deputați. Victor Ponta deținea recordul - 29 de absențe nemotivate. 

Având în vedere și noile date pentru luna iunie, în total 76 de deputați au „chiulit” de la cel puțin o ședință în prima jumătate a acestui an, fiind vorba, în total, de 216 absențe. 

Sancțiuni mai dure pentru parlamentarii care lipsesc nemotivat

La începutul anului, Camera Deputaților a înăsprit sancțiunile pentru deputații care nu participă la ședințele de plen și cele din comisii. Potrivit noului regulament, acestora li se reține 5% din indemnizaţia brută pentru fiecare zi în care absentează.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
Criză carburant
3
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Digi Sport
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
maia sandu sustine un discurs
Primul mesaj al Maiei Sandu, după ce partidul pe care l-a fondat a...
costiuc simion
Partidul-surpriză care a intrat în parlamentul R. Moldova. Legătura...
Hacker
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită într-o...
copil pe un pat de spital
Încă un copil infectat cu bacterii la spitalul din Iași a murit. El...
Ultimele știri
Donald Tusk, avertisment despre pierderea războiului Rusia-Ucraina: „Consecinţele vor afecta nu numai generaţia noastră”
Alegeri Republica Moldova 2025, rezultate finale. Câte voturi au obținut partidele care vor intra în Parlamentul de la Chișinău
Premierul Ilie Bolojan vine la Digi24 în această seară, de la ora 21:00
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Călători în aeroport. Foto: INQUAM Photos George Călin
Românii ar putea plăti mai puțin pentru apă în aeroport. Proiect: cel mult 3 lei pentru o sticlă de 500 ml
Diana buzoianu in parlament
Diana Buzoianu, la moțiunea AUR: „O încercare de marketing politic. De 5 ani faceți doar show”/ Condițiile PSD să nu voteze demersul
masini de scoala
Interdicții „ca în Italia” pentru șoferii începători. Un proiect de lege vrea să limiteze tipurile de mașini pe care le pot conduce
Alegeri parlamentare 2024 Ce votăm pe 1 decembrie și care este procedura prin care se decid membrii Parlamentului. Foto Shutterstock
Vizitele externe ale parlamentarilor, în primele luni din an: 1,6 milioane lei și destinații exotice, precum Etiopia și Vietnam
diana buzoianu face declaratii
AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu: „Nu cunoaște domeniul pe care îl coordonează”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiice sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
Cât costă să construiești o casă de lemn în România, în toamna lui 2025. Calcul complet cu cheltuielile și...
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Bărbatul care i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali a fost prins și și-a aflat imediat pedeapsa
Pro FM
„Nu aș fi fost aici altfel”. Madonna, despre cum a supraviețuit în lumina reflectoarelor. Momentul care i-a...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
OFICIAL Nu s-au găsit bani pentru creșterile de pensie. Pensionarii pierd 1.900.000.000€ într-o zi
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Selena Gomez și Benny Blanco, nuntă de poveste în California. Vezi imaginile care au cucerit internetul