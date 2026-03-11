Ce spune ministrul Agriculturii, întrebat dacă îl va demite pe Adrian Chesnoiu de la AFIR după condamnarea la ÎCCJ

Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat, miercuri, că nu îl va demite pe Adrian Chesnoiu din funcția de director al Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, până când nu va exista o hotărâre „definitivă și irevocabilă” în instanță. ÎCCJ l-a condamnat pe Chesnoiu la patru ani de închisoare în dosarul în care a fost acuzat că a aranjat concursuri de angajare la Ministerul Agriculturii, însă decizia nu este definitivă.

„În primul rând, întotdeauna noi, ca oameni politici, am fost acuzați ca oameni politici că intervenim în justiție. Eu nu îmi doresc să intervin în justiția din România. În momentul de față nu este o decizie definitivă și irevocabilă. În anul 2025, domnul Chesnoiu pentru că gestionează foarte multe fonduri europene și vorbim de AFIR, a adus, fără precedent în România, 2,8 miliarde de euro. Eu cred că este o performanță. Domnul Chesnoiu a obținut postul de director al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin concurs. Până când nu avem o decizie definitivă și irevocabilă, eu nu voi lua nicio decizie în privința domnului Chesnoiu”, a precizat Florin Barbu, întrebat dacă se impune demiterea lui Chesnoiu sau dacă îi va solicita demisia din funcția de director al AFIR, miercuri seară la AgroTV.

Întrebat strict din punct de vedere administrativ despre situația conducerii AFIR, ministrul Barbu a reiterat că apreciază activitatea actualului director.

„Domnul Chesnoiu este un director performant. A adus 2,8 miliarde euro în România, în anul 2025, și împreună cu el dezvoltăm satul românesc. Cred că funcția de director pe care o deține în momentul de față va fi dată de o decizie definitivă și irevocabilă. Sigur atunci se va lua măsură de către instanța din România. Până atunci, vreau să continuăm dezvoltarea satului românesc și să atragem și în 2026 cât mai multe fonduri europene”, a mai spus ministrul Agriculturii.

Pe 4 martie, fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la patru ani de închisoare într-un dosar în care a fost acuzat că a aranjat concursuri de angajare în instituția pe care o conducea. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de zece zile.

