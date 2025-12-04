Diana Buzoianu, despre demisia sa cerută de PSD: „Care este rațional argumentul, în afară de faptul că nu ne place de USR”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, joi, la Digi24, că la conducerea ESZ Prahova a fost numit un direct „politic” iar că Ministerul pe care îl conduce nu a fost informat de posibilitatea unei crize de apă. „Trebuie să ducem responsabilitatea acolo unde experții au dat niște răspunsuri total eronate”, spune ministra. Buzoianu mai afirmă că „declarațiile politice în această situație nu fac decât să acopere o situație dezastruoasă la nivel local”. „Pot să înțeleg politic atacul, dar care este rațional argumentul, în afară de faptul că nu ne place de USR”, spune Buzoianu despre atacul PSD la adresa ministrului, căruia liderul Sorin Grindeanu i-a cerut demisia.

„Declarațiile politice în această situație nu fac decât să acopere o situație dezastruoasă la nivel local, în care, într-adevăr, de-a lungul anilor au fost numiți peste tot oameni politici. Ajunge să ne uităm la CV-ul domnului director de la ESZ să vedem această realitate.

Problema este că această situație critică în care am ajuns, în care izbucnesc incendii de acest fel, se datorează unor politizări extraordinare de la cel mai mic nivel, la nivel local a tuturor instituțiilor de mediu. Toate lucrările ar fi trebuit gestionate și făcute la nivel local. Pot să înțeleg politic atacul, dar care este rațional argumentul, în afară de faptul că nu ne place de USR”, spune Buzoianu despre atacul PSD la adresa ministrului, căruia liderul Sorin Grindeanu i-a cerut demisia.

„Pe absolut toate documentele publice reiese foarte clar că în niciun moment Ministerul nu a fost informat, ba chiar a pus întrebări exprese dacă există riscul de limitare a apei la populație și de fiecare dată a primit asigurări de la nivel local. Trebuie să ducem responsabilitatea acolo unde experții au dat niște răspunsuri total eronate”, afirmă ministrul Mediului.

Ea spune că „există această situație unică la nivel național cu operatorul de apă ESZ”. „Fie operatorul de apă este privat, fie este deținut de Consiliul Județean. Cam acestea sunt cele două scenarii care există în celelalte județe”

„Având în vedere că în Prahova există unul dintre cele mai mari prețuri și că oamenii plătesc mai mult pe apă, pentru că există această structură total nefuncțională, cred că este de analizat dacă această companie trebuie să mai existe sau nu în viitor”, afirmă Diana Buzoianu.

Editor : Alexandru Costea