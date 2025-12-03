Live TV

PSD: „USR să-și asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu”

Partidul Social Democrat le cere colegilor de guvernare să își asume „catastrofa” provocată după ce a fost golit lacul de acumulare de la Paltinu, iar premierul Ilie Bolojan să îi ceară explicații ministrei Diana Buzoianu. 

„PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să-i ceară rapid explicații și soluții  ministrei Mediului, Apei și Pădurilor, Diana Buzoianu, care a gestionat catastrofal operațiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu. Prin această decizie inoportună ministra USR a provocat calamitatea din județele Prahova și Dâmbovița”, transmite PSD printr-un comunicat al biroului de presă. 

Social-democrații cer tragerea la răspundere a ministrei Mediului. „Riscurile mult prea mari pentru ca ministra Buzoianu să nu fie trasă la răspundere! Nu există nicio scuză!

Ministra USR a fost direct implicată în gestionarea operațiunii de la Barajul Paltinu, a ignorat avertismentele publice ale Prefecturii Prahova privind riscul apariției unei situații de urgență, a tratat lucrurile cu superficialitate, a mințit public că nu a fost informată. Astfel a pus în pericol viața și sănătatea a sute de mii de oameni și a creat un dezechilibru major în sistemul energetic național!”, mai transmite PSD. 

PSD acuză „amatorism și incompetență la vârful Ministerului Mediului: „A fost pe punctul de a declanșa o altă criză majoră de sănătate publică prin solicitarea de a se livra apă menajeră infestată prin rețelele de apă potabilă din localitățile afectate.

Deci, cât de mare trebuie să fie dezastrul, domnule prim-ministru, pentru a mai accepta amatorismul și incompetența de la vârful Ministerului Mediului? Ca atare, PSD solicită conducerii USR să-și asume împreună cu ministra Buzoianu acest dezastru provocat de Ministerul Mediului”.

Explicațiile Dianei Buzoianu

În urmă cu o zi, și Sorin Grindeanu a avut un atac la adresa Dianei Buzoianu. În replică, ministra a declarat, la TVR Info, că subiectul legat de criza apei potabile din judeţul Prahova a devenit unul politic: „Am văzut oameni care au încercat să lipească această problemă îngrozitoare de minister.”

Citește și: EXCLUSIV Ministerul Energiei a aflat după două zile că sunt probleme cu furnizarea apei în Prahova. „ Problema vine de la Ministerul Mediului”

Ea a explicat că, la nivelul Ministerului Mediului, „există o singură comisie”, formată din personal tehnic, care a analizat, din punctul de vedere al infrastructurii, propunerile privind lucrările de la barajul Paltinu

„Eu, ca ministru, nu am voie să intervin peste această comisie, aş fi făcut un abuz în serviciu dacă aş fi intervenit, iar această comisie doar a spus că este necesar să fie făcută lucrarea”, a explicat Buzoianu.

Ulterior, ministra a declarat, la Digi24, că operatorul de apă ESZ Prahova știa că există riscul de creștere de turbiditate în apa furnizată din Lacul Paltinu și dă vina inclusiv pe Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița pentru problemele din aprovizionarea cu apă a 13 localități din Prahova și Dâmbovița. Ea a declarat că a cerut demisia directorilor instituțiilor respective.

Citește și: VIDEO Buzoianu: ESZ Prahova știa de riscul de creștere a turbidității din apa furnizată. Am cerut demisia directorilor ABA Buzău - Ialomița

