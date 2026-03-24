Video Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European: se decide dacă îi va fi ridicată imunitatea pentru a fi anchetată în România

diana sosoaca
Diana Șoșoacă. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Diana Șoșoacă a fost audiată marți, în Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European, în urma solicitării Parchetului General al României privind ridicarea imunității parlamentare, reprezentanții PE urmând să ia o decizie în acest sens. Șoșoacă a fost acuzată, în plan intern, de 11 infracțiuni, inclusiv propagandă legionară, promovarea cultului criminalilor de război și negarea Holocaustului.

Diana Șoșoacă, europarlamentar S.O.S România, a fost audiată în Comisia de afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European, ședința fiind una secretă.

Audierea vine în contextul în care Legislativul european urmează să decidă dacă îi ridică sau nu Dianei Șoșoacă imunitatea parlamentară, la solicitarea Parchetului General al României care a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale împotriva acesteia la finalul anului trecut, fiind acuzată de 11 infracțiuni, inclusiv propagandă legionară, promovarea cultului criminalilor de război și negarea Holocaustului (mai multe informații AICI)

Comisia de afaceri juridice din PE urmează să întocmească un raport, iar pentru ridicarea imunității raportul ar trebui să primească un vot în plen. Dacă îi va fi ridicată imunitatea, Șoșoacă va putea fi anchetată în România.

Deși ședința a fost secretă, Diana Șoșoacă a făcut un live de 35 de minute pe Facebook în care le-a prezentat urmăritorilor ei detalii din timpul audierii.

„Am subliniat foarte clar că e un abuz și un precedent pentru ei și oricine va avea probleme cu puterea de la acel moment. Am prezentat cam tot ceea ce s-a întâmplat în România. Am solicitat să se respecte dreptul la apărare al oricărui om. (...)

Sunt sigură că fiecare în sufletul lui a simțit că ar putea fi oricând în locul meu. Le-am spus „ce ar fi acum să ridicăm imunitatea tuturor europarlamentarilor care au vorbit împotriva lui Netanyahu, Metsola, Von der Leyen?” Ar fi trebuit să îmi adreseze întrebări. A fost o liniște mormântală în sală să știți”, a spus Șoșoacă. 

Aceasta susține că este victima persecuției politice și că cinci țări i-au oferit azil politic. 

„Sunt 5 țări, unele europene, care mi-a oferit posibilitatea de a cere azil politic. Le-am mulțumit frumos și am refuzat. Eu nu sunt o lașă”, a mai spus Diana Șoșoacă.

