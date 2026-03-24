Un lider PNL acuză PSD că amână referendumul intern până la împărțirea funcțiilor-cheie din justiție. Stenograme din ședința conducerii

Stenograme din ședința conducerii PNL: scut în jurul lui Bolojan PSD trage de timp: decizia privind ieșirea de la guvernare, după Paște „Bolojan e ca peștele în apă la USR”. Stenograme din ședința PSD

Vicepreședintele PNL Gigel Știrbu a declarat că PSD a amânat decizia legată de ieșirea de la guvernare nu din responsabilitate, ci dintr-un „calcul rece” legat de numirile de procurori și șefi ai serviciilor secrete. Totodată, potrivit stenogramelor obținute de Digi24 din ședința de luni seară, liderii PNL au catalogat PSD drept „un partid mort”, care folosește AUR pentru a-și recupera electoratul. 

Gigel Știrbu vorbește despre o „capturare de stat pe față”.

„PSD nu amână nicio decizie din „responsabilitate”. PSD amână pentru că are ceva de rezolvat. Până pe 20 aprilie. Coincidență? Nu. Calcul rece.

Același termen în care se împart funcțiile-cheie: procurori, Parchetul General, DNA, șefi de servicii. Exact zonele care au implicare in rezolvarea dosarelor de coruptie si unde se hotărăște răspunderea în fața legii. (...)  Îi interesează CONTROLUL. Controlul asupra justiției. Controlul asupra informației. Controlul asupra dosarelor. (...)

România nu poate fi ținută ostatică pentru ca un partid să-și rezolve problemele penale și să-și planteze oamenii în punctele-cheie ale statului. Asta nu mai este guvernare. Este capturare de stat, pe față. (...) Președintele Nicușor Dan trebuie să știe că nu-și joacă doar cel de al doilea mandat, ci joacă viitorul României, pe mulți ani de acum înainte”, a scris Gigel Știrbu, vicepreședinte PNL și președinte al filialei PNL Olt, pe Facebook. 

Stenograme din ședința conducerii PNL: scut în jurul lui Bolojan

Biroul Politic Național al PNL s-a reunit luni seară pentru a discuta starea guvernării. Potrivit informațiilor Digi24, liderii partidului au adus critici în rafală la adresa social-democraților și au făcut scut în jurul lui Ilie Bolojan, după ce PSD a vehiculat scenariul debarcării premierului.

Dan Motreanu, secretar general PNL: „Astăzi, PSD este un partid mort din punctul meu de vedere. Este un partid izolat, iar AUR s-a prins că PSD îi folosește ca să încerce să își recuperze electoratul. Bolojan face acum ce face de 20 de ani în administrație: buna guvernare”.

Mircea Roșca, președintele PNL Prahova: „Nu am văzut niciodată un PSD în genunchi ca acum”.

Vasile Blaga: „Cine rupe Coaliția dispare de pe scena politicii”.

Gheorghe Falcă, vicepreședinte PNL: „Cine duce la căderea Guvernului va rămâne singur.”

Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte PNL: „Continuăm doar cu Ilie Bolojan premier. Povestea cu liste comune cu PSD nu mai e de conceput.”

PSD trage de timp: decizia privind ieșirea de la guvernare, după Paște

Conducerea PSD a decis, în urma unei ședințe care a avut loc luni dimineață, că referendumul intern privind ieșirea sau nu de la guvernare va avea loc pe 20 aprilie. Până atunci, liderii partidului vor avea discuții cu membrii din teritoriu, iar Sorin Grindeanu va merge la Bruxelles pentru a le prezenta și socialiștilor europeni strategia politică a PSD. Social-democrații anunțaseră încă din decembrie anul trecut că vor începe o consultare internă, pe fondul nemulțumirilor legate de Coaliția de guvernare. 

„Bolojan e ca peștele în apă la USR”. Stenograme din ședința PSD

Sorin Grindeanu le-a transmis social-democraților, în ședința de luni, că Ilie Bolojan se simte mult mai confortabil la USR decât la PNL, potrivit stenogramelor obținute de Digi24.ro.

„Ilie Bolojan e USR-ist. L-ați văzut cum era ca peștele în apă la congresul USR? Mult mai confortabil decât la PNL. Politicile și ceea ce face dl prim-ministru nu au nicio legătură cu PNL, ci doar cu USR. De asta e și senzația că USR face regulile cu 10% (pondere parlamentară n.red), pentru că îl au pe acest om în frunte”, a spus liderul PSD. 

