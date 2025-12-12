DOCUMENT | PSD a început să se consulte cu liderii din teritoriu privind activitatea Coaliției: rămân sau nu la guvernare?

Live TV

PSD a început să se consulte cu liderii din teritoriu privind activitatea Coaliției: rămân sau nu la guvernare?

Andreea Ghiorghe Data publicării:
pupitru psd
PSD. Foto: Shutterstock
Din articol
PSD așteaptă împărțirea banilor în 2026

Conducerea PSD le-a trimis tuturor președinților de filială din țară o scrisoare prin care sunt consultați cu privire la activitatea Coaliției de guvernare. Printre altele, liderii de la centru îi întreabă în ce măsură consideră că politicile PSD au fost asumate de Guvernul Bolojan, dar și ce părere au despre creșterea salariului minim și majorarea taxelor. Răspunsurile primite din teritoriu „vor sta la baza deciziei finale privind acțiunea politică a PSD”.

Semnată de Secretarul General al PSD, Claudiu Manda, scrisoarea a fost trimisă imediat după ședința de Birou Național de marți, 9 decembrie, unde de altfel liderii au stabilit că vor intra într-o „perioadă de analiză” a guvernării. Pe scurt, în următoarele luni social-democrații vor cere părerea tuturor filialelor din țară pentru a vedea dacă sunt sau nu mulțumite de direcția guvernării sau, mai precis, de imaginea PSD la guvernare. 

„Au trecut șase luni de când PSD face parte din actuala coaliție de guvernare, oferă sprijin parlamentar și are miniștri în Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan.

În acest context, și ținând cont de rezultatele alegerilor locale parțiale – unde PSD a câștigat în 12 din 14 UAT-uri, dar a pierdut Bucureștiul – se impune o evaluare lucidă a acestei perioade de guvernare și a perspectivelor pentru viitor”, se arată în scrisoarea conducerii PSD. 

IMG_1044
Sursa: Captură din scrisoarea adresată președinților de filiale PSD

Secretarul General al PSD le cere liderilor din țară să propună și o direcție pe care partidul ar trebui să o aibă în cazul în care Coaliția nu va ține cont de propunerile social-democraților în perioada următoare:

„Așteptăm, în egală măsură, perspectiva dumneavoastră asupra obiectivelor social-democrate esențiale pe care PSD trebuie să le promoveze și să le apere în actuala guvernare, precum și asupra direcției de urmat în situația în care partenerii de coaliție nu vor ține cont de aceste priorități ale electoratului PSD.”

Pe baza răspunsurilor primite din teritoriu, spune conducerea partidului, se va lua o decizie finală în privința direcției PSD de a rămâne sau nu la guvernare.

IMG_1045
Sursa: Captură

PSD așteaptă împărțirea banilor în 2026

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, la finalul ședinței de marți, că social-democrații vor analiza în perioada următoare cum funcționează coaliția de guvernare pentru a lua o decizie: rămân la Putere sau trec în Opoziție?

Potrivit informațiilor Digi24.ro, va fi o perioadă în care social-democrații vor vrea să tranșeze în Coaliție negocierile legate de reforma administrației, dar mai ales de bugetul pe anul 2026, adică împărțirea banilor pentru primari și instituții, iar mai apoi vor lua o decizie în privința ieșirii de la guvernare. În plus, ar fi o perioadă în care vor ține cont de toate neînțelegerile și blocajele din negocieri, pentru a putea folosi aceste argumente în favoarea lor, în cazul în care decizia va fi să treacă în Opoziție. 

Cel mai probabil, decizia finală va fi luată la finalul lunii ianuarie sau la începutul lunii februarie. 

