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Video Dominic Fritz: „I-am spus lui Tomac că vedem cu greu o susținere USR pentru Guvernul lui”

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Dominic Fritz Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Amenințarea alegerilor anticipate Relația USR - Nicușor Dan Tomac: „Sper ca USR să dea dovadă de responsabilitate”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat la finalul discuțiilor cu Eugen Tomac că un Cabinet tehnocrat cu girul PSD „va avea o mână slabă” în a continua reformele începute la Palatul Victoria. 

Liderul USR a anunțat că, în acest moment, este greu de crezut că USR va vota viitorul Guvern.

„Am avut o discuție onestă cu premierul desemnat, Eugen Tomac. Domnul Tomac este un coleg apreciat de noi, este momentan europarlamentar împreună cu colegii noștri în același grup politic, însă aprecierea noastră pentru el personal, la fel ca și respectul nostru pentru președinte, nu este neapărat legată de analiza noastră politică a acestui moment.

I-am transmis că votul pentru moțiunea de cenzură a validat o majoritate existentă și reală în Parlamentul României, care de atunci, în fiecare săptămână, vine cu proiecte noi de legi, cu amendamente noi, care încearcă să întoarcă reformele făcute de guvernul Bolojan și tocmai de aceea, pentru noi, întrebarea cea mai importantă este care ar fi un guvern care să nu întoarcă aceste reforme și care să continue munca pe care au făcut-o miniștrii USR și alții. Și aici, un guvern tehnocrat cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul. Asta este motivul pentru care i-am spus lui Eugen Tomac că vedem cu greu o susținere USR pentru guvernul lui, dar, în același timp, aceasta este o decizie pe care trebuie să o luăm în forurile statutare ale partidului”, a declarat Dominic Fritz la finalul întâlnirii cu Eugen Tomac la sediul partidului. 

În perioada următoare, USR va avea consultări cu filialele județene, dar urmează și un vot în Comitetul Politic al partidului. „Așteptăm lista finală de miniștri și apoi vom lua o decizie”, a mai spus Fritz.

Amenințarea alegerilor anticipate

Liderul USR a mai stransmis că nu vor gira „un Guvern paravan, prin care PSD să pună frână reformelor necesare” și nu a exclus nici scenariul anticipatelor:

„Cred că trebuie să pornim de la această realitate: noi am mai spus că nu ne temem nici de alegeri anticipate. Dacă nu rezolvăm această situație, atunci ne putem întoarce la popor.”

Relația USR - Nicușor Dan

„Cu președintele Nicușor Dan ne unește o lungă istorie. Avem aceleași valori, avem aceeași viziune pentru țară. Chiar dacă uneori ajungem la concluzii politice diferite, această relație va rămâne”, a mai spus Fritz. 

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Tomac: „Sper ca USR să dea dovadă de responsabilitate”

La finalul ședinței cu reprezentanții USR, Eugen Tomac a făcut apel la responsabilitate.

„Sper ca USR să dea dovadă de multă responsabilitate. Dincolo de motivele legitime de a-și exprima rezervele față de anumite chestiuni, pe care le-am clarificat, sper, eu plec de aici încrezător, pentru că sunt oameni politici maturi, cu destul de multă experiență, și oameni care prețuiesc această țară. Cred că își doresc ca România să rămână pe drumul cel bun și mi-aș dori ca și mai departe să pot colabora la fel de strâns cum am colaborat în acești ani cu USR”, a declarat premierul desemnat, la sediul USR.

Tot încrezător a plecat și de la sediul PNL. În urma discuțiilor cu liberalii, Tomac l-ar fi anunțat pe Ilie Bolojan că este dispus să continue unele reforme începute deja. În schimb, Bolojan a transmis că Executiv care nu are în spate o majoritate parlamentară asigurată nu poate trece reformele de care România are nevoie. 

Citește și: Eugen Tomac are lista viitorilor miniștri aproape gata: „Cel târziu miercuri voi avea varianta finală”. Cine va fi adus în Guvern

Editor : A.G.

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