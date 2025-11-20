Dominic Fritz, ieșire nervoasă în scandalul numirii de la MIPE: Acuză un atac „jegos și misogin” la adresa lui Cătălin Drulă

Președintele USR, Dominic Fritz, acuză un atac „jegos și misogin” la adresa lui Cătălin Drulă, după ce în presă a apărut informația că Alina Gîrbea, care a avut o relație de rudenie cu candidatul USR la Primăria Capitalei, a fost numită secretar de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, condus de Dragoș Pîslaru.



„M-am săturat de reflexul misogin din politică! În fața unei femei competente, răspunsul e mereu același: «sigur în spate e un bărbat». Faptul că o femeie performează fără sprijinul vreunui bărbat îi calcă pe nervi.

După ce colega mea, Alina Gîrbea, a fost numită secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, nu au întârziat atacuri interesate că ar fi ajuns acolo printr-o presupusă relație de rudenie cu Cătălin Drulă.

Soț, cumnat, iubit, amant, nu contează, important e să reducem femeia la o relație cu un bărbat.

Exact asta se întâmplă acum cu Alina. O profesionistă cu 15 ani de experiență în instituțiile europene, cu studii solide la Sciences Po Paris, cu un CV de carieră internațională. A lucrat cu fostul președinte al Parlamentului European, David Sassoli, cu Dacian Cioloș, cu Cristian Preda, cu Comisia Europeană. A ajuns acolo pe merit.

Dar pentru unii, o femeie nu poate fi pur și simplu competentă. Trebuie neapărat să fie «a cuiva»”, a scris Dominic Fritz joi seară într-un mesaj pe Facebook.

El spune că acesta este un atac la adresa lui Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. Potrivit lui Fritz, Alina Gîrbea a avut o relație de rudenie cu Cătălin Drulă (soția fratelui partenerei de viață a lui Cătălin Drulă), dar această relație a încetat între timp.

„Acest atac la adresa lui Cătălin Drulă de fapt, e jegos și misogin. Șterge cu buretele o carieră construită cinstit. Rănește gratuit o profesionistă doar pentru că e femeie. Și încearcă să lovească prin ea în candidatul nostru la Primăria Capitalei.

Alina nu are nimic de ascuns. A spus limpede că a existat o relație de rudenie cu Cătălin Drulă, între timp încheiată. Dar când Alina reușea în instituțiile europene, Cătălin Drulă de-abia intra în politică.”

De asemenea, Fritz mai precizează că el a propus-o pe Alina Gîrbea pentru funcția de secretar de stat.

„Pentru funcția de la minister am propus-o eu, nu altcineva, și sunt mândru că a acceptat. La fel cum sunt mândru că dintre cei 8 secretari de stat care până acum au fost numiți din partea USR, 4 sunt femei. Mă bucur că România are astfel de femei competente pentru funcții publice. Avem nevoie de cât mai multe dintre ele.

Și nu voi tăcea în timp ce jegoșii încearcă să le reducă la tăcere”, a mai spus Fritz.

Editor : B.P.