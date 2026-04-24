Dominic Fritz: Nu mă tem de alegeri anticipate. E singurul mod în care putem schimba matematica în Parlament

Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că este greu de constituit un guvern fără PSD şi fără AUR, având în vedere realitatea privind distribuţia mandatelor parlamentare între partide. În acest context, susține el, „singurul mod în care putem schimba matematica în Parlament este prin alegeri anticipate”. 

„Singurul fel cum putem să schimbăm matematica în Parlament este prin alegeri anticipate. Şi eu nu mă tem de alegeri anticipate, pentru că, într-adevăr, dacă ne-au băgat în această fundătură acuma strategii mari de la PSD şi dacă ei nu găsesc o cale să rezolvăm această criză, atunci, într-adevăr, s-ar putea să fie bine să ne întoarcem la popor şi să ne rezolve această ecuaţie poporul”, a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR a precizat că realitatea aritmetică din Parlament arată că dacă partidul AUR este „scos din ecuaţie” şi dacă PSD nu vrea să guverneze, este extrem de greu de constituit un guvern, iar singura variantă rămâne cea a unui guvern minoritar despre care Dominic Fritz a spus că ar putea fi „tolerat de o parte din PSD şi de o parte din parlamentari neafiliaţi”.

Între timp, atât PSD cât și AUR amenință cu depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, însă calculele parlamentare arată că doar voturile celor două partide nu sunt suficiente pentru ca aceasta să treacă.

Social-democrații trebuie să poarte discuții cu toate partidele Opoziției dacă vor să treacă o moțiune de cenzură care să demită cabinetul Bolojan. PSD nu se poate baza doar pe voturile AUR, ci are nevoie de voturi și de la S.O.S și POT ca să fie majoritari.

La Camera Deputaților, PSD și AUR adună 156 de aleși, în timp ce la Senat încă 64. În total, ar avea 220 de voturi în cazul unei moțiuni de cenzură, iar ca demersul să treacă este nevoie de cel puțin 233.

Cu alte cuvinte, un rol important vor juca și partidele mici din Opoziție. S.O.S mai are 15 parlamentari la Camera Deputaților, POT are 16, iar grupul PACE de la Senat are încă 12 aleși. La aceștia se mai adaugă și parlamentarii neafiliați, care ar putea fi convinși.

Istoricul voturilor din Parlament arată că unii aleși ai Opoziției și-au mai dat în trecut votul pentru proiecte venite de la Palatul Victoria.

Cel mai recent exemplu este bugetul pentru anul 2026. Deși a primit numeroase critici, iar AUR s-a poziționat clar împotriva acestuia, proiectul cabinetului Bolojan a trecut și cu voturi de la SOS, POT și neafiliați, pe lângă voturile Coaliției de guvernare.

