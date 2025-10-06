Dominic Fritz nu vrea candidat unic al Coaliției de guvernare la Primăria Capitalei: „E o idee politică falimentară”

Preşedintele USR Dominic Fritz a declarat, referindu-se la alegerile pentru Primăria Capitalei şi la disputele din coaliţie pe această temă, că în democraţie, organizarea alegerilor nu se negociază după interese de moment şi că alegerile sunt obligatorii şi se organizează conform legii. În opinia sa, „candidatul unic”, cu toate partidele, indiferent de orientarea politică, este o idee politică falimentară, avertizând că USR va respinge astfel de trocuri. „Bucureştenii şi românii ştiu singuri pe cine să voteze. Iar data alegerilor este scrisă în lege”, conchide Dominic Fritz.

„În democraţie, organizarea alegerilor nu se negociază după interese de moment. Alegerile sunt obligatorii şi se organizează conform legii. Toată discuţia publică despre trocuri şi înţelegeri subterane pe tema alegerilor trebuie să înceteze urgent, pentru că şubrezeste încrederea deja slăbită a oamenilor în democraţia românească. Legea trebuie respectată”, scrie Fritz pe Facebook, potrivit News.ro.

El subliniază că niciun partid nu are dreptul să practice o formă de şantaj asupra democraţiei şi nici să condiţioneze organizarea alegerilor de diverse înţelegeri şi combinaţii politice.

„«Candidatul unic», cu toate partidele şi de stânga şi de dreapta laolaltă, este o idee politică falimentară. E suficient să vedem ce s-a întâmplat în ultimul an cu candidaturile domnilor Cârstoiu şi Crin Antonescu. USR va respinge astfel de trocuri pe tema alegerilor. Ideea că democraţia poate fi dirijată este toxică. Democraţia noastră a fost greu încercată anul trecut tocmai pentru că unii şi-au închipuit că pot dirija, comasa şi combina alegerile”, afirmă preşedintele USR.

„Bucureştenii şi românii ştiu singuri pe cine să voteze. Iar data alegerilor este scrisă în lege”, conchide Dominic Fritz.

Editor : Liviu Cojan