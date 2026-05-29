Dominic Fritz, apel la întărirea securității după incidentul cu drona din Galați: Apărarea Ucrainei este apărarea noastră”

dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele USR Dominic Fritz a transmis un mesaj dur după incidentul din Galați și a afirmat că războiul purtat de Rusia afectează direct România și că amenințarea nu mai poate fi minimalizată.

„Gândurile mele sunt astăzi alături de gălățeni, care au avut o noapte terifiantă. Războiul Rusiei este real și afectează românii cât se poate de real”, a scris Fritz, vineri pe Facebook.

Liderul USR a criticat încercările de a relativiza pericolul de securitate și a subliniat că România se confruntă cu forme multiple de atacuri hibride.

„Nu mai trebuie să acceptăm minimalizarea sau ridiculizarea acestei amenințări pentru suveranitatea (!) României. Se numește război hibrid pentru că Rusia îl duce și cu drone, și cu boți, și cu atacuri fizice, și cu atacuri psihologice asupra populației”, a transmis acesta.

Fritz a formulat și trei concluzii politice ferme în urma incidentului.

„Trei adevăruri decurg din această realitate: Cine nu poate spune «Rusia e agresorul» este complice.  Programul SAFE, care include capacități anti-drone, ne protejează. Cine îl blochează este complice. Apărarea Ucrainei este apărarea noastră”, a mai scris el.

O dronă s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc cu 10 etaje din oraşul Galaţi, în sud-estul României, în timpul unui atac rusesc lansat în cursul nopţii asupra Ucrainei.

