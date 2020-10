Președintele CCR îi răspunde lui Ludovic Orban: Noi apărăm statul de drept, nu putem fi catalogați politruci

Valer Dorneanu a răspuns la declarațiile lui Ludovic Orban, făcute joi seara la Digi24, când premierul a spus că „trebuie schimbată componența Curții Constituționale, trebuie eliminați politrucii de acolo, trebuie să intre numai magistrați cu cariere serioase în spate, nu oameni care au făcut politică și care sunt numiți acolo ca să răspundă la comenzi politice!”. Președintele CCR spune că are „un pic de fereală” să-i răspundă premierului și dă asigurări că CCR apără statul de drept, toți judecătorii fiind „ profesioniști cu expertiză” care nu pot fi calificați drept „politruci”. Cei doi nu sunt la primul schimb de replici.

„Am impresia că domnul premier are alt fel de pandemie împotriva mea și a CCR, incită opinia publică împotriva Curții. Îl cunosc de ceva timp (pe Orban – n.red.) și am un pic de fereală să folosesc cuvântul politruc. Știu că are ar studii la TCM Brasov. Nu știu dacă are și alte studii să ne califice pe noi cum ne califică”, a declarat Valer Dorneanu la Antena 3.

„Toți suntem profesioniști cu expertiză, nu putem fi catalogați ca politruci. Noi, CCR, apărăm statul de drept. În nicio țară nu își permite prim-ministrul să atace suburban Curtea Constituțională”, a adăugat șeful Curții Constituționale.

Premierul Ludovic Orban a criticat în termeni duri, joi seara, la Digi24, Curtea Constituțională, după decizia „abracadabrantă” pe care a luat-o în legătură cu alegerile parlamentare, spunând că această instituție trebuie „schimbată” și curătață de politruci, iar din componența ei ar trebui să facă parte tehnocrați.

El a învinuit din nou CCR și pentru creșterea cazurilor de COVID de la începutul verii, pentru că a creat un vid legislativ.

„Multe din decizii vin împotriva intereselor fundamentale ale României, vă dau numai un exemplu - decizia legată de lipsirea autorităților sanitare și a Guvernului de orice mijloc de a opri răspândirea virusului, care a provocat o creștere, cea mai spectaculoasă creștere a numărului de cazuri”, a adăugat Ludovic Orban.

Schimb de replici pe tema măsurilor antiepidemice declarate neconstituționale de CCR

Pe această temă, un război al declarațiilor a mai avut loc între cei doi la începutul lunii august. Orban a criticat la tot Digi24 decizia CCR privind neconstituționalitatea unor măsuri împotriva pandemiei de coronavirus. Premierul a spus că le recomandă cetățenilor să nu țină cont de decizia CCR, ci să acționeze responsabil. El a subliniat că CCR nu e la prima decizie care zădărnicește măsurile de apărare a sănătății și vieții cetățenilor.

Replica lui Dorneanu nu a întârziat: „Apropos de criticile la care suntem supuși în permanență - fie înainte de decizia pe care trebuie să o pronunțăm ca să luăm aminte, și cu atât mai mult după. În care din țările europene, prim-ministrul sau o altă autoritate desființează pur și simplu CCR?”.

