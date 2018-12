Dragnea: I-a spus Iohannis și lui Macron că are vesta galbenă în portbagaj?

Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a dezlănțuit la adresa șefului statului, Klaus Iohannis, în discursul susținut, duminică, la Consiliul Național al PSD.

„L-am auzit pe Iohannis ieri că el are vesta galbenă în portbagaj. Și întrebarea mea e: când a fost la Macron (Emmanuel Macron, președintele Franței, n.r.), i-a spus și lui că are vesta galbenă în portbagaj și că era pregătit să iasă în stradă împotriva lui? Sau acolo tace mâlc? Acolo și la întâlnirile pe care le are cu ceilalți lideri europeni”, a spus Dragnea.

„Foarte bine că o încurajează pe doamna Theresa May. Dar în același discurs în care spunea că încurajează un premier britanic, îi încuraja pe alții să dea jos premierul guvernului țării lui. Ăsta este Iohannis”, a adăugat președintele PSD.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut vineri, la Bruxelles, o întrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Theresa May, cu care a discutat despre acordul privind Brexit-ul şi despre situaţia comunităţii româneşti din Marea Britanie.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la întâlnire au fost discutate în principal subiecte aflate pe agenda bilaterală şi europeană, precum procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Totodată, preşedintele român a exprimat speranţa că eforturile premierului britanic se vor reflecta în ratificarea cu succes în Parlamentul de la Londra a Acordului de retragere a Marii Britanii din UE, care să asigure o retragere ordonată şi certitudine pentru cetăţeni şi mediul de afaceri. În egală măsură, discuţiile aferente procesului de ratificare trebuie să ţină cont de toate elementele care au fost deja agreate cu premierul britanic prin acordul de retragere, precizează Administraţia Prezidenţială.

Etichete:

,

,