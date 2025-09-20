Live TV

Exclusiv Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune măsuri radicale la ANAF: structura de astăzi este nefuncțională

ANAF. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nazare, mulțumit de ANAF

Consilierul premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a afirmat în emisiunea „În fața ta” că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu este funcțională în prezent și e nevoie de o abordare mai radicală. El a dat exemplul Greciei în acest sens. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la 14:00, la Digi24. 

Economistul susține că ANAF este în prezent o instituție nefuncțională și cu aceeași abordare nu vor exista nici schimbări majore pe viitor. 

„Când discutăm de colectarea taxelor, când ne uităm la veniturile acestea mici pe care statul român le are după standarde europene, e un complex de factori care explică acest nivel scăzut, incapacitatea de a colecta. După mine, aici nu știu dacă neapărat e și opinia Guvernului, ceea ce o să spun acum.După mine, structura după care funcționează ANAF astăzi este nefuncțională. Adică nu cred că cu aceeași abordare putem face schimbări majore”, afirmă Ionuț Dumitru.

„Eu personal, încă o dată, nu știu care este opinia Guvernului pe subiectul acesta și a ministrului de Finanțe, în primul rând, ca la dânsul este ANAF-ul, dar eu aș avea o abordare care ar trebui să fie mai radicală. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia, spre exemplu. Grecia, ca să poată să îmbunătățească colectarea,ce a făcut? Pur și simplu a desființat entitatea precedentă și a reînființat alta independentă, în afara guvernului, cu profesioniști numiți acolo, cu obiective foarte bine definite”, adaugă el. 

Nazare, mulțumit de ANAF

Cu toate aceste, Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, dădea asigurări că odată cu adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale sunt rezolvate unele probleme legate de modul în care sunt colectați banii publici.

„Prin pachetul fiscal pe care l-am aprobat astăzi (vineri - n.r.), România face un pas decisiv pentru a parcurge următoarele examene, din septembrie şi octombrie, cu bine. E un pas extrem de important pentru a depăşi această perioadă economic dificilă prin care trecem. Foarte multe din prevederile acestui pachet erau lucruri care fie erau asumate în PNRR în varianta iniţială, acum patru ani, dar angajamente care nu au fost duse la bun sfârşit, fie erau multe alte chestiuni legate de combaterea evaziunii, de insolvenţă, de modul în care tratăm şi respectăm contribuabilii, reguli noi în privinţa colectării ANAF.

S-a vorbit foarte mult despre aceste lucruri, acest pachet 2 le pune în practică, acest pachet 2 reuşeşte să rezolve nişte probleme structurale legate de modul în care colectăm banii publici, de modul în care tratăm firmele în insolvenţă, de modul în care regândim eşalonările la nivelul ANAF astfel încât să fie corecte, rezolvă o plajă foarte mare de probleme, despre care s-a vorbit mult, dar nu au fost până acum adoptate”, declara ministrul Finanţelor,

Iar într-o intervenție recentă la Digi24, Nazare a spus că „deja se văd semnale ale unei schimbări de atitudine” și că „în ultimele două luni de zile ANAF a colectat în plus față de plan”.

„Trebuie să fim realiști, pentru că nu se pot întâmpla minuni peste noapte. Știm foarte bine care e gradul de energie a unei instituții precum ANAF-ul. Schimbările pe care trebuie să le facem sunt foarte importante și suntem foarte determinați să realizăm aceste schimbări în ANAF. Evident că niște semne deja se văd. (...) Ținta este ca în iunie anul viitor să îndeplinim jaloane din PNRR și să luăm toți banii din PNR asumați deja și la finalul anului 2026 să avem o digitalizare completă. Dar până atunci din acțiunile ANAF-ului de până acum, bineînțeles că se văd deja semnale ale unei schimbări de atitudine, care se văd și în zona de colectare, pentru că în ultimele două luni de zile ANAF a colectat în plus față de plan”, a afirmat ministrul de Finanțe. 

