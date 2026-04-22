Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că scenariul alegerilor anticipate „nu este imposibil, dar foarte greu de atins”. El a adăugat că, în opinia sa, anticipatele ar fi preferabile unei majorități PSD-AUR, spunând că „românii trebuie să decidă direcția strategică a țării și nu jocurile politice de culise”.

„Pentru asta, în fapt, parlamentele ar trebui să voteze pentru propria lor dizolvare. E greu de ajuns acolo, pentru că în România dizolvarea Parlamentului este o autodizolvare, când trebuie să respingi două încercări de formare a guvernului cu doi prim-miniștri propuși, iar la a doua solicitare probabil că foarte mulți parlamentari, doar ca să nu plece acasă, ar vota pe oricine”, a explicat el.

Boc a declarat că, din punctul său de vedere, este mai bune să se ajungă la alegeri anticipate decât la o majoritate PSD-AUR.

„Nu am mandat de la partid să vă spun un punct final, că n-am discutat acest lucru, dar din punctul meu de vedere, românii trebuie să decidă direcția strategică a țării și nu jocurile politice de culise sau de altă natură care se fac în Parlament”, a adăugat el.

Primarul Clujului a vorbit și despre scenariul în care să continue coaliția pro-europeană cu un premier tehnocrat. Întrebat cât de aproape sau departe ar fi acest scenariu, Boc a spus:

„Ilie Bolojan este președintele PNL și este premierul României și trebuie să rămână premierul României. Nu pot veni partide sau alte forțe politice din interiorul coaliției să stabilească din interiorul unui partid cine să fie prim-ministru. Acel lucru stabilește partidul pe care l-a desemnat președinte și premier și trebuie să-i fie respectată opțiunea.”

Întrebat dacă există pe masa PNL o variantă prin care să accepte alt premier, acesta a spus că „nu există acest scenariu în PNL și voturile foarte clare au fost exprimate în partid”.

