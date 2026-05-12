Președintele Nicușor Dan va chema luni partidele parlamentare pentru consultări oficiale, la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui nou premier, potrivit surselor Digi24. Marți dimineață, șeful statului a declarat într-o conferință de presă că va convoca partidele la discuții joi sau luni.

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți dimineață, că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament și că toate partidele, inclusiv AUR, vor fi invitate la consultările oficiale de la Cotroceni. Șeful statului a spus că va chema joi sau luni formațiunile politice parlamentare la consultări la Cotroceni și a lăsat deschisă și varianta unui premier tehnocrat.

Întrebat dacă mai este o variantă de nominalizare pentru funcția de prim-ministru, inclusiv numele lui Ilie Bolojan, președintele a precizat că prioritatea sa este existența unei majorități parlamentare clare.

„Cu titlu general, solicitarea mea pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni pentru oricare dintre propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are negociată o majoritate. Așa cum văd din discuțiile preliminare, dacă partidele – și mă aștept să își păstreze opțiunile expuse în spațiul public – de fapt variante de Guvern cu majoritate în Parlament sunt puține. Și eu nu o să fac experimente, să propun premier și să vedem dacă există sau nu majoritate. Vreau să obținem o propunere de premier, bineînțeles cu programe, care să strângă o majoritate în Parlament”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit surselor Digi24, două dintre numele luate în calcul de președinte pentru un eventual premier tehnocrat care să conducă noul Guvern sunt Radu Burnete, actualul consilier al președintelui pentru probleme economice și sociale, și Șerban Matei, actual director al Direcției de Relații Internaționale a Băncii Naționale a României.

