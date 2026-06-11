Premierul desemnat Eugen Tomac a transmis, joi, după anunțul PNL, care a spus că nu va vota guvernul condus de Eugen Tomac, că a înțeles mesajul și îl respectă. „Dar renunțați la demagogie”, a mai spus consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan.

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„Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine! Dar renunțați la demagogie”, a spus Tomac.

„Pentru că, dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, ştim cu toţii că inclusiv Guvernul demis a fost votat de PSD", este mesajul transmis de premierul desemnat pe Facebook, către liberali.

"Nu avem nevoie de lecţii de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe şi sunt chiar foarte optimist. Iar cei care ţin cu România sunt aşteptaţi alături de mine", mai spune Tomac.

Conducerea PNL a decis, într-o ședință care a avut loc joi dimineață, că cei 76 de senatori și deputați ai partidului nu vor vota Guvernul propus de Eugen Tomac. Ilie Bolojan a declarat că un astfel de Executiv nu ar fi altceva decât un „paravan pentru PSD”.

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Editor : Alexandru Costea