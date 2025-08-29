Eurodeputatul AUR, Gheorghe Piperea: Opoziţia pregăteşte 6 moţiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Plângere și la CEDO

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a avertizat, într-o postare pe Facebook, că Opoziţia plănuiește să depună şase moţiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan, fiecare vizând câte un proiect din Pachetul 2 de măsuri fiscale. „În plus, va fi și o sesizare a Comisiei de la Veneția pentru Democrație prin Drept, precum și a CtEDO”, arată politicianul în mesajul transmis online.

„Guvernul Bolojan intenționează să își asume răspunderea în Parlament pe 6 «pachete» de austeritate, ceea ce înseamnă de 6 ori ocolirea antidemocratică a dezbaterii în Parlament a așa-ziselor «măsuri de austeritate». De asemenea, înseamnă de (încă) 6 ori sfidarea cetățenilor și a mediului de afaceri, care sunt total nevăzători ai mărețelor măsuri bolojaniene, cu toate că noi toți suntem destinatarii, subiecții «solidarității în suferință»”, se arată în postarea pe rețeaua socială a eurodeputatului AUR.

„Este ridicol, dar liderii PSD, partid care dă 7 miniștri, inclusiv ministrul Justiției, plus un vice-premier, spun mereu că ei nu (prea) știu ce conțin pachetele de austeritate. Dar le votează în orb. Pe surse, aflăm că, de exemplu, se renunță la impozitul excepțional de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Măsuri cerute popular, cum ar fi interdicția cumulului pensiei cu salariul la stat, sunt abandonate”, continuă Gheorghe Piperea, în mesajul său.