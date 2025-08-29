Live TV

Eurodeputatul AUR, Gheorghe Piperea: Opoziţia pregăteşte 6 moţiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Plângere și la CEDO

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a avertizat, într-o postare pe Facebook, că Opoziţia plănuiește să depună şase moţiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan, fiecare vizând câte un proiect din Pachetul 2 de măsuri fiscale. „În plus, va fi și o sesizare a Comisiei de la Veneția pentru Democrație prin Drept, precum și a CtEDO”, arată politicianul în mesajul transmis online.

Guvernul Bolojan intenționează să își asume răspunderea în Parlament pe 6 «pachete» de austeritate, ceea ce înseamnă de 6 ori ocolirea antidemocratică a dezbaterii în Parlament a așa-ziselor «măsuri de austeritate». De asemenea, înseamnă de (încă) 6 ori sfidarea cetățenilor și a mediului de afaceri, care sunt total nevăzători ai mărețelor măsuri bolojaniene, cu toate că noi toți suntem destinatarii, subiecții «solidarității în suferință»”, se arată în postarea pe rețeaua socială a eurodeputatului AUR.

Este ridicol, dar liderii PSD, partid care dă 7 miniștri, inclusiv ministrul Justiției, plus un vice-premier, spun mereu că ei nu (prea) știu ce conțin pachetele de austeritate. Dar le votează în orb. Pe surse, aflăm că, de exemplu, se renunță la impozitul excepțional de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Măsuri cerute popular, cum ar fi interdicția cumulului pensiei cu salariul la stat, sunt abandonate”, continuă Gheorghe Piperea, în mesajul său.

Opoziția va depunde moțiune de cenzură

Opoziția va depune de 6 ori moțiune de cenzură, dacă puterea pentagonală forțează în acest hal Constituția”, a adăugat Piperea, subliniind, totodată, că va exista și o sesizare a Comisiei de la Veneția pentru Democrație prin Drept, precum și a CtEDO.
 
Nicio criză, cu atât mai puțin cea cauzată de proasta gestiune a banilor publici de către eterna putere «pro-europeană» nu poate justifica abandonul rolului Parlamentului în stat și ignorarea totală a principiului din Tratatul Uniunii Europene, conform căruia deciziile politice trebuie să fie transparente și luate cât mai aproape de cetățeni. Plus că, așa cum rezultă din art. 2 din Constituție, suveranitatea națională aparține poporului, care o exercită prin reprezentanți aleși prin alegeri corecte”, și-a explicat demersul, Gheorghe Piperea.
 

Puterea poporului nu poate fi subtilizată de birocrați, ONG finanțate de puteri străine și corporații, consultanți și politicieni care reprezintă 5% din populație”, a concluzionat politicianul, care, în iulie, i-a trimis o scrisoare deschisă Ursulei von der Leyen, după ce Comisia Europeană a lansat acuzații că moțiunea de cenzură depusă de europarlamentarul român ar fi fost sprijinită de Rusia. Piperea afirma că aceste acuzații sunt „nefondate”.
 
Guvernul aprobă vineri al doilea pachet de măsuri fiscale. După o întârziere de câteva săptămâni, Executivul a decis împărțirea măsurilor în șase proiecte, pentru ca o eventuală respingere la CCR a uneia dintre măsuri să nu afecteze întregul pachet.

