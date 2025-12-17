Europarlamentarul liberal Daniel Buda a declarat că o eventuală ieșire a PSD de la guvernare ar reprezenta „un gest de lașitate” și a subliniat că o decizie negativă a Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților nu ar trebui să ducă la ruperea Coaliției.

Liberalul susține că autoritățile de la București trebuie să fie responsabile atunci când vine vorba de o eventuală rupere a Coaliției de guvernare, pentru că afectează imaginea României pe plan extern.

„PSD, în ansamblul său, trebuie să fie un partid responsabil și să înțeleagă situația în care se află România. Temele europene și cele naționale sunt interconectate. României i-a trecut un glonț pe la ureche în legătură cu posibila suspendare a fondurilor europene.

De aceea, le cer colegilor de la PSD să fie responsabili atunci când discută în spațiul public despre ieșirea de la guvernare, pentru că acest lucru este foarte periculos pentru echilibru și pentru imaginea României pe plan extern”, a declarat europarlamentarul Daniel Buda, pentru Digi24.ro.

Acesta a mai transmis că decizia CCR privind pensiile magistraților, indiferent dacă ar putea fi una negativă, nu poate pune în pericol stabilitatea Guvernului: „Proiectul are toate elementele de neconstituționalitate și nu văd de ce Curtea Constituțională l-ar putea respinge, decât dacă există alte interese în spate.”

Declarațiile eurodeputatului vin după ce colegul său, europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat că, dacă reforma pensiilor speciale pică din nou testul CCR, atunci este nevoie de o analiză pentru a vedea dacă actuala Coaliție funcționează și a lăsat de înțeles că s-ar putea schimba calculele politice de la guvernare.

„Eu cred că ar fi un gest de lașitate din partea oricărui partid să părăsească actul de guvernare în aceste momente dificile pentru țară.

Fac apel la responsabilitatea tuturor partidelor din arcul guvernamental, nu doar a PSD-ului, pentru că, din nefericire, vedem tot felul de săgeți aruncate între USR și PSD. Este cazul ca ambele partide să se maturizeze și să înțeleagă că România are nevoie de stabilitate.

Nu vreau să cred că vom trăi un moment de lașitate din partea unui partid care să iasă de la guvernare într-un moment dificil pentru România. Trebuie să punem interesele țării mai presus de interesele de partid”, a mai spus Daniel Buda.

Judecătorii Curții Constituționale au amânat până pe 28 decembrie luarea unei decizii în privința pensiilor magistraților, după ce legea a fost contestată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Inițial, decizia ar fi trebuit luată pe 10 decembrie.

Citește și: VIDEO Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să vedem dacă Coaliția funcționează”