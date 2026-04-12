Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă: Vreau să felicit poporul maghiar din Ungaria, dar şi din Transilvania, pentru alegerea făcută azi

„Vreau să felicit poporul maghiar din Ungaria, dar şi din Transilvania, pentru alegerea pe care au făcut-o azi. Avem nevoie de Ungaria în Europa, iar Uniunea Europeană va fi alături de poporul maghiar. Doamne ajută ca noua guvernare să fie bună pentru ţara aceasta care a stat gardă a Europei pentru mai bine de o mie de ani. Multă bucurie şi prosperitate pentru maghiarii de peste tot!”, este mesajul transmis maghiarilor, duminică seară, de către europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă.

Premierul Viktor Orbán şi-a recunoscut, duminică seară, înfrângerea în faţa susţinătorilor săi. După 16 ani de când se află neîntrerupt la putere, timp în care a exasperat Europa, Orban se pregăteşte acum să fie liderul opoziţiei.

El a ţinut un discurs în care a spus că rezultatul alegerilor este „clar”, recunoscându-şi înfrângerea. El a confirmat că l-a felicitat pe adversar şi a recunoscut că rezultatul este dureros pentru Fidesz. Orban a mai spus că partidul său va servi Ungaria din opoziţie.

Orban a afirmat că, în cei peste 30 de ani de când se află în fruntea partidului Fidesz, „a trăit ani grei şi uşori, frumoşi şi trişti”, dar a insistat că „niciodată, niciodată, niciodată nu va renunţa”.

