Video Rezultate alegeri Ungaria 2026. Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea: „Nu vom renunța niciodată, niciodată, niciodată”

Data publicării:
Hungary Election
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din 2026 Foto: Profimedia

Premierul ungar Viktor Orbán și-a recunoscut duminică seară înfrângerea în alegeri, în cadrul unui discurs susținut în faţa susţinătorilor săi, puțin după ora 21.00 (ora 22.00 ora României). El a spus că rezultatul alegerilor este „clar” și a  confirmat că l-a felicitat pe adversar, recunoscând că rezultatul este dureros pentru Fidesz. Orban a mai spus că partidul său va servi Ungaria din opoziţie.

Rezultatul alegerilor este dureros, dar clar, am felicitat partidul câștigător”, a declarat Viktor Orban.

„Nu știm încă ce vor însemna rezultatele alegerilor pentru soarta țării și a națiunii noastre, timpul va arăta, dar vom servi țara noastră chiar și din opoziție”, a continuat el.

„Sarcina care ne stă în față este clară, povara guvernării nu ne revine nouă, așa că sarcina noastră acum este să consolidăm comunitatea noastră”, a mai spus liderul politic maghiar. „2,5 milioane de maghiari ne-au susținut, nu îi vom dezamăgi niciodată. Toată lumea poate ști un lucru, aici, în această sală, și în toată țara: nu vom renunța niciodată, niciodată, niciodată!”, a spus Orbán în încheiere.

Înaintea acestui discurs al lui Orban, Peter Magyar a publicat pe Facebook un mesaj în care a spus că a fost sunat de premierul în funcție și a fost felicitat pentru victorie.

