Excursie cu partidul. Filmare cu camera ascunsă

Congresul PSD a avut şi o latură rezervată simpatizanţilor aduşi la Bucureşti cu autocarele. Lăsaţi în afara sălii ticsite de lideri centrali, preşedinţi de filiale şi primari, PSD-iştii simpli şi-au umplut timpul cum au putut. De foame, somn şi plictiseală au aţipit pe unde au putut, ori s-au refugiat la restaurante. Reporterii Digi24 au făcut radiografia excursiei de partid.

Vizavi de sala congresului, patru PSD-işti olteni lăsaţi pe dinafară încearcă o conversaţie telefonică şi îşi dreg oboseala cu o ciorbă.

- Au zis ceva? Ne lasă în sală?

- Nu! Pe noi nu! Primarii se duc!

- Păi şi noi unde stăm?

- Aici, afară. Stăm şi ne uităm la ei.

- Da, mă! Mai bine mai stăm aici!

- Mai bine stăm! N-are cum pe noi să ne lase în sală.

- Nu ne lasă primarii în sală!

- Noi suntem de la Zimnicea!

- Noi de la Dolj! La ora 4 am plecat din Craiova.

PSD-iştii rămaşi în afara congresului privesc liderii care vorbesc pe monitoarele scoase la uşile Sălii Palatului. O mână de membri din călărăşeni înfometaţi dezbat filosofia sandvişului de Bucureşti.

-Cât e unul din ăsta? 5 lei?

-Zece!

- Zece lei un ăsta?

- Lasă mă că luăm de acolo. Nu mai dai o sută de mii! Dai acolo o sută de mii pe cinci mici!

- Eu am mai fost la Bucureşti odată şi am răbdat. Am mâncat nişte salam, după aia m-am stricat la stomac când am plecat acasă. Ce dracu!

- Bă: hai bă dracu ne ducem acasă, bă!

Se sfătuiesc şi pleacă. Alţii reazemă plictisiţi gardurile Jandarmeriei. Ori moţăie cum pot, unde pot...

- Aţi obosit? V-aţi pus jos!

- Poftim?

- Aţi obosit, v-aţi pus pe trotuar!

- M-am pus jos, care-i treaba?

- Ce v-a făcut să veniţi?

- La Congres!

- V-aţi plictisit?

- Nu mă simt bine!

- Mai staţi?

- Mai stăm, că n-avem ce să facem!

- Şi de ce nu plecaţi?

- Mai sunt cu cineva care mai are chef de stat.

- Ce v-a făcut să veniţi?

- Curiozitatea!

- Ce-aţi vrut să aflaţi sau să vedeţi?

- Să văd şi eu Bucureştiul.

Dincolo de plictisiţi şi somnoroşi... un membru din Teleorman mestecă pofticios plăcinta cu mere dată de organizaţie. Îi displace matriarhatul din partid. Şi îi detestă pe miniştrii Pop şi Popa, de la Educaţie.

- Nu poate să facă o femeie ce face un bărbat. Acum să o luăm omeneşte! Îi dai lui Pop care nu ştie să vorbească româneşte? Şi îl pui ministrul Învăţământului? Hai, mă! Nu se poate aşa ceva! E greşeală!

- Eu sunt din Teleorman! I-am mai zis lui domnul Dragnea: domnul Dragnea, dă-o dracu! Zice: băi băieţi, nu ştiţi ce este, mă, acolo! Eu înţeleg cu listele, dar nu aşa...

Pe la prânz, încurajaţi de foame, câţiva amici merg peste drum de sala unde se ţine congresul, la şaormeria de lângă protestatarii #Rezist. Precauţi îşi ascund insignele PSD, îşi camuflează îmbrăcămintea roşie şi fac haz de situaţie.

- Uite ce... haha! Nu am eu aici insignă!

- E tot roşu, dar... (îşi trage fermoarul)

- Bă, bagă dracu...! (către unul cu geacă roşie!) Bă, ia uite bă!

- Bă, bag-o dracu, bă!

Dincolo de lideri şi de protocoale, aceasta a fost povestea congresului outdoor, de la Sala Palatului. O poveste fără epilog.