Explicațiile Mariei Grapini la incidentul de la numărărea voturilor pentru Laura Codruța Kovesi

Europarlamentarul Maria Grapini a explicat, miercuri seară, momentul în care pare că sare un vot în favoarea Laurei Codruța Kovesi, în timpul numărătorii voturilor acordate în Comisia LIBE din Parlamentul European.

Foto: Facebook Maria Grapini

Scorul pentru Laura Codruța Kovesi şi cei doi contracandidaţi a fost numărat de europarlamentarul român Maria Grapini, care a sărit însă peste un vot în favoarea fostului procuror-şef anti-corupţie. Imediat, o membră a Partidului Verzilor a dat-o la o parte şi a continuat numărătoarea care a dat-o câştigătoare pe Kovesi.

Miercuri seară, Maria Grapini a făcut precizări cu privire la acest incident. Europarlamentarul a scris, pe contul ei de Facebook, că cei care o acuză că a încercat să măsluiască voturile în favoarea lui Kovesi sunt „manipulatori” și că, oricum n-ar fi putut face acest lucru, pentru că „ar fi reacționat Macovei” (Monica Macovei a făcut, de asemenea, parte din comisia care a numărat buletinele de vot, n.red.), relatează Newsweek România.

„Manipulatorii de serviciu spun că eu am vrut să fur la numărarea voturilor! Ce om normal la cap își poate închipui că ar vrea cineva să fure la numărat când ai lângă tine toată presa și când ai încă trei membri din comisie lângă tine? Și de ce as fi făcut-0? Și nu ar fi reacționat Macovei, dacă ar fi fost așa? Ca dovadă că primul teanc (pe - n.red.) care l-am numărat a avut 22 de voturi așa cum am spus eu și când a fost renumărat de cea care a cerut să numere ea (este cea care a cerut sancționarea României și care a fost pe față pro Kovesi)! Cât de mizerabil să fii să acuzi aiurea un om? Eu am conștiința împăcată că mi-am facut datoria față de țară și nu am spus niciun neadevăr față de nici un candidat!”, argumentat Maria Grapini.

