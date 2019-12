Firea continuă războiul cu Orban: Eu nu sunt Firea, ci doamna Firea sau doamna primar general

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că a avut câteva replici "considerate mai spumoase" la adresa prim-ministrului Ludovic Orban, deoarece acesta i-a pomenit de multe ori numele, cu ocazia diverselor evenimente publice, într-o formulă lipsită de respect, potrivit Agerpres.



"Am avut şi eu câteva replici, să spunem, considerate mai spumoase, la adresa domnului prim-ministru, dar doar din cauza faptului că în fiecare dimineaţă, de câte ori era întrebat de către reprezentanţii presei sau avea un eveniment public, cum a fost şi astăzi, înaintea şedinţei de Guvern, primele cuvinte, înainte de 'Bună dimineaţa' sau 'Bună ziua' erau: 'Firea'. Are clar o obsesie. Dar asta nu îl va salva de plângerea pe care o pregătim în cazul în care Guvernul domnului Orban îi va pedepsi pe bucureşteni", a spus primarul general, într-un interviu la Antena 3.



Gabriela Firea a adăugat că Ludovic Orban nu trebuie să o numească "Firea", ci "doamna Firea" sau "doamna primar general", în semn de respect faţă de bucureştenii care i-au acordat votul.



"Am transmis atât către premier, cât şi către Ministerul de Finanţe, atât solicitările noastre - îndreptăţite, documentate şi argumentate - cât şi soluţiile pe care ar putea să le aibă la îndemână. Ori raportarea direct la PIB ori anumite procente care să fie suportate din plata utilităţilor publice, pentru că avem o lege în acest sens. Nu am primit niciun răspuns la niciuna dintre adresele înregistrate la domnul premier. Eu nu vorbesc ca domnul Orban: 'Firea'. Eu nu sunt Firea. Eu sunt doamna Firea, doamna primar general. Îi place, nu îi place distinsului domn Ludovic Orban de persoana mea, trebuie să facă abstracţie, pentru că dacă nu mă respectă pe mine, dacă nu o respectă pe doamna Firea, înseamnă că nu îi respectă pe bucureşteni, cei care au fost în majoritate la vot acum trei ani şi jumătate şi m-au ales. În momentul în care, în România, politicienii vor înţelege faptul că trebuie să datorăm respect celor cu care dialogăm, probabil că lucrurile s-ar îmbunătăţi în ţară", a mai spus ea.



Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat în urma declaraţiilor primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, referitoare la perioada în care Ludovic Orban era viceprimar al Bucureştiului.



Potrivit presei centrale, Gabriela Firea a declarat, pe 8 decembrie, pentru un post tv, că prim-ministrul Ludovic Orban, în perioada în care era viceprimar, "stătea în biroul care era ca un bar de negri, numai cu băutură, numai cu ţigări, numai cu persoane pestilenţiale". Ludovic Orban declarase anterior că la Primăria Capitalei, în perioada mandatului Gabrielei Firea, rezultatele pe proiectele de investiţii importante ar fi fost "aproape egale cu zero".

