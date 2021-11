Președintele PNL Florin Cîțu a declarat vineri că își dorește ca liberalii să obțină la negocieri și Finanțele și Justiția. Cîțu spune că acum stilul de negociere s-a schimbat, după ce Nicolae Ciucă conduce delegația PNL. Acesta a explicat că a ales să îl propună partidului pe Ciucă pentru că știa că va fi acceptat de președintele Klaus Iohannis.

Liderii PNL se reunesc într-o ședință informală, în care Nicolae Ciucă va prezenta stadiul negocierilor cu PSD și UDMR. Negocierile au intrat în impas, după ce UDMR a amenințat că iese din coaliție dacă nu primește ministerul Dezvoltării, portofoliu dorit și de PNL.

„Domnul Nicolae Ciucă va prezenta progresul negocierilor. Sunt negocieri, întotdeauna vor existat momente mai dificile, dar sunt negocieri. O prostie (n.red. că ar fi cerut ca UDMR să fie scoasă de la guvernare), din contră, sunt partenerii care au fost alături de mine. Asta e o prostie”, a declarat Florin Cîțu.

Întrebat dacă PNL ar putea prelua și ministerul Finanțelor și Justiția, în condițiile în care PSD un vrea să renunțe la Finanțe, dacă PNL are premierul, Cîțu a declarat: „Eu așa vreau. În iarnă eu m-am luptat cu toată lumea pentru Finanțe. E complicat să ai premier și să nu ai Finanțele. Să ai și Finanțele și Justiția e complicat, dar dacă se negociază bine... Eu țin foarte mult la Finanțe. PNL a arătat că poate să gestioneze bine acest minister. Acum e un alt stil de negociere, am schimbat președintele comisiei.”

De asemenea, Florin Cîțu a spus că nu poate garanta că vor fi bani pentru majorarea pensiilor și a salariilor, dacă ministerul Finanțelor nu va fi la PNL.

„Eu pot să garantez pentru ceea ce fac eu și ceea ce făcea PNL. Am preluat ministerul Finanțelor cu facturi neplătite și le-am plătit la timp. Eu pot garanta ce face PNL doar dacă va prelua acel minster”, a mai spus președintele PNL.

Florin Cîțu a explicat și cum s-a ajuns la varianta Nicolae Ciucă premier și care e relația sa cu acesta.

„Suntem colegi, o să fie următorul prim-ministru al Romîniei, este premierul pe care am știam că îl acceptă președintele României, deci nu este o problemă. Eu am spus foarte clar. Ne-am consultat, ne-am gândit care ar fi un premier acceptat de președinte, și am venit cu această variantă. Știam că este important să avem premierul”, a spus Cîțu.

Editor : R.K.