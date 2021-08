Florin Cîțu, întrebat dacă va candida la Președinția României: „Pas cu pas”

Premierul Florin Cîțu a mărturisit, joi seara, într-un interviu la TVR, că modelul său politic este președintele Klaus Iohannis, cu care are o relație bună și care constituie „o inspirație” pentru el. Întrebat dacă va candida la Președinție în 2024, Florin Cîțu a zâmbit și a răspuns cu sloganul campaniei din 2015 a președintelui Klaus Iohannis: „Pas cu pas”.

„Pas cu pas. Haideţi să le luăm pas cu pas. Le luăm pas cu pas. Eu am obiective, vreau să le ating, vreau să fac performanţă foarte bună acolo unde sunt şi după aceea mă gândesc la următorul pas”, a declarat Florin Cîţu, întrebat dacă are de gând să candideze la Președinția României.

Întrebat ce relație are cu președintele și dacă s-a simţit încurajat de acesta în campania pentru şefia PNL, Florin Cîțu a răspuns: „Preşedintele Klaus Iohannis a fost mai mult o inspiraţie pentru mine. Nu. Încurajat, bineînţeles, pentru că am o relaţie, şi s-a văzut, o relaţie bună cu domnul preşedinte, dar este mai mult o inspiraţie, pentru modul în care a ales să facă politică în România. După ani de zile, în care am avut acel tip de politician vechi şi preşedinte, a venit şi a schimbat şi imaginea Preşedinţiei, dar şi modul în care se face politică în România, de aceea am spus că este o inspiraţie pentru mine”, a explicat premierul.

Episodul din SUA: „N-a fost niciun reproș” din partea președintelui, spune Florin Cîțu

Premierul Florin Cîţu a mai declarat că a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre episodul condamnării sale în Statele Unite, însă susţine că şeful statului nu i-a reproşat faptul că nu i-a spus despre acel eveniment. El a fost întrebat dacă preşedintele i-a reproşat faptul că nu l-a anunţat despre condamnarea primită în SUA în urmă cu 21 de ani. „Nu. Am discutat despre eveniment şi atât. Nu a fost niciun reproş”, a răspuns Florin Cîţu.

Referindu-se la acest episod, Florin Cîțu a insistat că a fost o greșeală asumată, plătită, care nu s-a mai repetat și care nu a avut și nu are niciun fel de efect asupra mandatului său de premier.

Pe de altă parte, el a deplâns că unii membri PNL au preluat retorica PSD. „Critici vor fi întotdeauna, şi la PSD este plin de critici. Ceea ce este trist este să vezi că retorica celor de la PSD este preluată şi de unii dintre colegii din PNL, atunci este trist”, a afirmat şeful Guvernului, referindu-se la atacurile din ultima săptămână în legătură cu trecutul său din Statele Unite.

Tot în acest context, el a explicat că a devenit nervos atunci când a fost întrebat despre un eventual consum de marijuana în Statele Unite, pentru că a fost o întrebare „care nu-și avea rostul” în contextul în care vorbea despre situația românilor din Afganistan.

Cât despre prezența sa la o ședință de guvern în care premierul de atunci, Ludovic Orban, ar fi consumat alcool, Florin Cîțu a spus că își amintește că ședința s-a prelungit până undeva spre miezul nopții, iar el a plecat mai devreme, pe la ora 22:00, și l-a lăsat în locul său pe secretarul de stat Sebastian Burduja.

Editor : Luana Pavaluca