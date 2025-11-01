Live TV

Florin Manole consideră că decizia lui Ilie Bolojan de amânare a deciziei privind creșterea salariului minim este „înțeleaptă”

Data actualizării: Data publicării:
bancnote lei
Foto: InquamPhotos/ Octav Ganea

Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), este de părere că decizia premierului Ilie Bolojan de amânare a deciziei privind majorarea salariului minim este înţeleaptă, în contextul dezacordului dintre partenerii sociali - sindicatele și patronatele.

„Premierul a decis să amâne decizia (privind creşterea salariului minim- n.r.) şi cred că a fost o măsurã înţeleaptă şi pentru că partenerii sociali erau în dezacord, sindicatele şi patronatele. În afară de asta, sigur, putem să avem şi o discuţie politică şi da, PSD îşi asumă public faptul că este susţinătorul creşterii salariului minim.

Dincolo de opinii politice sau partizane, sindicate-patronate, trebuie să ne uităm şi la faptul că există nişte argumente care ne dau dreptate în a considera că salariul minim trebuie să crească. În primul rând, avem inflaţie, o inflaţie destul de mare. Pentru anul viitor, inflaţia va rămâne destul de sus şi ea. Asta înseamnă o scădere a puterii de cumpărare. Şi asta înseamnă că trebuie sa compensăm într-un fel pierderea puterii de cumpărare de către cetăţean. O măsură poate să fie aceea cu tichetele de masă, o măsurã parţială”, a declarat Florin Manole, sâmbătă seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Ministrul Muncii a precizat că majorarea cuantumului tichetelor de masă este o idee susţinută de paronate şi sindicate.

„Creşterea de la 40 la 50 de lei a cuantumului tichetelor de masă este o idee susţinută şi de patronate şi de sindicate. Şi este o discuţie de la care se poate pleca în legătură cu măsuri de sprijin pentru a susţine veniturile populaţiei cu venituri reduse”, a mai declarat Manole.

Întrebat dacă anul viitor va creşte salariul minim, ministrul Muncii a precizat că are suficiente argumente pentru a susţine acest lucru.

„Orice ministru al Muncii va vrea mereu ca salariul minim să creascã. Aşa este normal. Şi este rolul ministrului Muncii să argumenteze în favoarea lucrătorilor. Avem argumente, le vom folosi şi public în discuţii precum aceasta şi în formatul discuţiilor police din coaliţie sau din Consiliul Naţional Tripartit. Oriunde argumentele sunt importante. În ce măsură ele vor fi câştigătoare sau nu, o să vedem”, a mai afirmat ministrul Muncii.

Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an iar consultările vor continua şi luna viitoare.

Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a spus partenerilor sociali motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest şi a arătat că înţelege că oamenii cu salarii mici sunt cei mai afectaţi de creşterea costului vieţii, dar, în egală măsură, o eventuală creştere anul viitor a salariului minim brut va genera creşteri în cascadă a multor salarii.

Citește și:

Guvernul va decide până la finele lui noiembrie dacă va crește salariul minim. Executivul avertizează asupra riscurilor unei majorări

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Col Toma Marius Cezar
1
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
2
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
3
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
ranca-transalipna
4
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar...
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
5
Scandal în coaliție pe salariul Oanei Gheorghiu. PSD: „Nu e caritate din suflet, e pe...
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden...
drona
NATO, în alertă: drone observate deasupra unei baze militare din...
Screenshot 2025-11-01 210918
Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Dej: bărbat găsit...
simion
George Simion se teme de un „asasinat politic”. Liderul AUR anunță că...
Ultimele știri
Japonia apelează la armată, după ce atacurile urșilor au atins un nivel record. De ce s-a schimbat comportamentul animalelor
Nicuşor Dan spune că 100% se va căsători în viitorul apropiat: Gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de linişte şi reflecţie
O deputată comunistă de la Chișinău a intrat în „greva limbii române”. Care este motivul și cum se desfășoară protestul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
2008 10 31 0 2 programul-de-inlocuire-sau-completare-a-sistemelor-clasice-de-incalzire 83580
Cum pot beneficia cei cu venituri mici de ajutorul pentru încălzire și de suplimentul pentru energie. Explicațiile lui Florin Manole
victor negrescu
Negrescu, atac la Bolojan pe tema trupelor SUA: „Cu PSD la guvernare, premierul României vorbea direct cu președintele american”
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Sorin Grindeanu, replică pentru Ilie Bolojan și legea Nordis depusă de PNL: Nu e niciun fel de concurenţă, nici ieftină, nici bogată
grindeanu bolojan manda
Claudiu Manda: Dictatorul de la Oradea începe să se agaţe de scaun. Sorin Grindeanu vorbește la Timișoara despre Ceaușescu
olguta vasilescu
Olguța Vasilescu, nemulțumită de cum funcționează guvernul: Bolojan vrea neapărat disponibilizări, facturi PNRR neplătite de 6-7 luni
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce...
Fanatik.ro
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu...
Adevărul
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și...
Playtech
De ce se aud zgomote în calorifere și ce poți face ca să le elimini
Digi FM
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania. Fosta soție a lui Johnny Depp, fericită alături de cei trei copii...
Digi Sport
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordănescu are oferta pe masă, la o zi de la plecarea de la Legia!
Pro FM
Ce diferenţă de vârstă e între Selena Gomez şi soţul ei, Benny Blanco. Cei doi şi-au oficializat recent...
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
Cine îi salvează pe salvatori? Colectiv, noaptea pentru care nimeni nu a fost pregătit: „Au început să urle...
Newsweek
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat
Digi FM
Zile libere de Crăciun și Revelion. Cât durează vacanța de iarnă în 2025 – 2026
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles