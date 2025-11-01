Florin Manole consideră că decizia lui Ilie Bolojan de amânare a deciziei privind creșterea salariului minim este „înțeleaptă”

Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), este de părere că decizia premierului Ilie Bolojan de amânare a deciziei privind majorarea salariului minim este înţeleaptă, în contextul dezacordului dintre partenerii sociali - sindicatele și patronatele.

„Premierul a decis să amâne decizia (privind creşterea salariului minim- n.r.) şi cred că a fost o măsurã înţeleaptă şi pentru că partenerii sociali erau în dezacord, sindicatele şi patronatele. În afară de asta, sigur, putem să avem şi o discuţie politică şi da, PSD îşi asumă public faptul că este susţinătorul creşterii salariului minim.

Dincolo de opinii politice sau partizane, sindicate-patronate, trebuie să ne uităm şi la faptul că există nişte argumente care ne dau dreptate în a considera că salariul minim trebuie să crească. În primul rând, avem inflaţie, o inflaţie destul de mare. Pentru anul viitor, inflaţia va rămâne destul de sus şi ea. Asta înseamnă o scădere a puterii de cumpărare. Şi asta înseamnă că trebuie sa compensăm într-un fel pierderea puterii de cumpărare de către cetăţean. O măsură poate să fie aceea cu tichetele de masă, o măsurã parţială”, a declarat Florin Manole, sâmbătă seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Ministrul Muncii a precizat că majorarea cuantumului tichetelor de masă este o idee susţinută de paronate şi sindicate.

„Creşterea de la 40 la 50 de lei a cuantumului tichetelor de masă este o idee susţinută şi de patronate şi de sindicate. Şi este o discuţie de la care se poate pleca în legătură cu măsuri de sprijin pentru a susţine veniturile populaţiei cu venituri reduse”, a mai declarat Manole.

Întrebat dacă anul viitor va creşte salariul minim, ministrul Muncii a precizat că are suficiente argumente pentru a susţine acest lucru.

„Orice ministru al Muncii va vrea mereu ca salariul minim să creascã. Aşa este normal. Şi este rolul ministrului Muncii să argumenteze în favoarea lucrătorilor. Avem argumente, le vom folosi şi public în discuţii precum aceasta şi în formatul discuţiilor police din coaliţie sau din Consiliul Naţional Tripartit. Oriunde argumentele sunt importante. În ce măsură ele vor fi câştigătoare sau nu, o să vedem”, a mai afirmat ministrul Muncii.

Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an iar consultările vor continua şi luna viitoare.

Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a spus partenerilor sociali motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest şi a arătat că înţelege că oamenii cu salarii mici sunt cei mai afectaţi de creşterea costului vieţii, dar, în egală măsură, o eventuală creştere anul viitor a salariului minim brut va genera creşteri în cascadă a multor salarii.

