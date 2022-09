Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a spus, joi, în cadrul Interviurilor Digi24.ro, despre o posibilă candidatură a Gabrielei Firea la alegerile prezidențiale din 2024, că „nu am nici timp, nici interes să mă ocup de lucruri care sunt interesante dar care nu mi se par cu adevărat importante”. El a declarat că în 2009 „noi am câștigat alegerile prezidențiale care au fost denaturate dintr-un pact cu diavolul” și că acum nu este în competiție „cu nimeni”. „Singura competiție pe care o am este cu mine însumi”, a mai spus oficialul Alianței Nord-Atlantice.

Alexandru Rotaru, jurnalist Digi24.ro: În PSD cu câteva zile în urmă Paul Stănescu a declarat că fostul primar general al Capitalei, actual ministru, Gabriela Firea, este o variantă pentru candidat femeie la prezidențiale. Ar fi pentru a doua oară când PSD ar încerca cu o doamnă la prezidențiale. Cum vi se pare o potențială candidatură a doamnei Gabriela Firea la prezidențiale?

Mircea Geoană: „Am privilegiul să am o poziție de înaltă responsabilitate într-una dintre cele mai importante organizații ale lumii, într-unul dintre cele mai complicate momente ale lumii. Este o responsabilitatea care îmi ocupă întreaga atenție și întreaga energie. Încerc din această poziție să-mi ajut organizația dar să-mi ajut și țara pe care o reprezint și al cărui cetățean am fost și am să rămân, pe care am s-o slujesc toată viața mea.

Nu am nici timp, nici interes să mă ocup de lucruri care sunt interesante dar care nu mi se par cu adevărat importante. Nu sunt în competiție cu nimeni. Singura competiție pe care o am este cu mine însumi și cu șansa de a putea să demonstrăm că NATO este puternic și că România poate să devină o țară influentă, prosperă și respectată în Europa și în lume. E singurul lucru care mă interesează.

Dacă ar fi să vorbesc puțin de 2024, din experiența mea puțin mai veche, este că este o discuție că PSD-ul ar trebui să câștige. E legitim, firesc, e un partid mare, important. Am avut și eu rolul meu și contribuția mea în acest partid. Să câștige după 20 de ani alegerile prezidențiale.

Aș reaminti faptul că în 2009 noi am câștigat alegerile prezidențiale și care au fost denaturate dintr-un pact cu diavolul, pe care lideri și instituții l-au făcut în acel moment și consecințele acelui pact cu diavolul le vedem și acum.

Sunt hotărât să-mi fac treaba aici la NATO și cred că și toți cei de acasă care doresc să candideze în 2024 din PSD, din alte părți, sper din toată inima să fie candidații cei mai buni pe care îi poate da România, bărbați sau femei și românii să aleagă în mod liber calea și viitorul pentru ei și pentru democrația românească.

E un subiect care nu este de actualitate, avem timp să discutăm politică românească după ce termin job-ul la NATO”.

La Școala de Vară a femeilor social-democrate care a avut loc la începutul săptămânii în stațiunea Olimp, Paul Stănescu, secretarul general al PSD a declarat:

„Ne gândim și la președintele României, probabil că trebuie să facem o alegere cu toții. Știm că în ultimii 20 de ani n-am prea avut succes. Cred că cea mai bună soluție pentru desemnarea candidatului va trebui luată într-un scrutin larg în cadrul partidului și pe mine m-ar bucura foarte tare dacă ar fi o doamnă din rândul dvs, că bărbații am văzut ce au făcut în ultimii 30 de ani, mai ales la ultimii doi președinți. Și nu mi-e frică s-o spun, cred că o doamnă ar aduce un echilibru mult mai mare în societatea românească”, a spus Paul Stănescu.

În PSD există mai multe opțiuni pentru o candidatură la alegerile prezidențiale din 2024, cele mai bine cotate nume, potrivit sondajelor de opinie recente, fiind cele ale lui Mircea Geoană, Alexandru Rafila, Marcel Ciolacu sau Gabriela Firea.

