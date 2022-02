George Simion ar fi încercat să intre la congresul suveraniștilor de la Madrid și nu ar fi fost primit. Simion: „Nu am fost dat afară”

Co-președintele AUR, George Simion, a fost dat afară de la reuniunea partidelor suveraniste care a avut loc la Madrid la sfârșitul săptămânii trecute, anunță un purtător de cuvânt al partidului spaniol VOX, citat de G4Media.ro.

Un purtător de cuvânt al partidului de extremă dreapta din Spania, VOX, a confirmat incidentul pentru G4Media.ro, precizând că liderii partidului sunt „șocați” de faptul că Simion susține că ar fi semnat declarația comună a partidelor reunite la Madrid, având în vedere că acesta nu a fost invitat la eveniment, și, mai mult, a fost evacuat de forțele de ordine din hotelul unde avea loc conferința.

”Domnul Simion nu a fost invitat la summit-ul de la Madrid. Este corectă informația că a fost scos afară de forțele de ordine pentru că n-a fost invitat. Nu a primit nici o invitație. Nu suntem deloc mulțumiți cu această situație. Nu este adevărat nici că a semnat declarația comună, decât dacă s-a ascuns undeva. Suntem șocați de această informație. Este prima dacă când se întâmplă așa ceva în istoria noastră politică”, a declarat pentru G4Media.ro Alonso de Mendoza, un purtător de cuvânt al delegației VOX din Parlamentul European.

Într-o declarație pentru Digi24.ro, George Simion susține că nu este adevărat că ar fi fost dat afară de la reuniune, și spune că el a fost cazat la Madrid chiar în hotelul în care aceasta a avut loc. Mai mult decât atât, co-președintele AUR contestă identitatea purtătorului de cuvânt al partidului din Spania care a confirmat incidentul în care ar fi fost implicat parlamentarul român.

„Nu am fost dat afară din niciun hotel. Eu am fost cazat la hotel, pot să vă trimit dovezi. Eu ce am spus, spune și VOX, nu am participat la acel eveniment, și vedeți că am început să sun în Spania și Alfonso de Mendoza nu este purtătorul de cuvânt al VOX, altul este purtătorul de cuvânt al VOX”, a explicat Simion pentru Digi24.ro.

Care este miza scandalului?

Liderul AUR încearcă de mai multă vreme să introducă partidul în familia politică europeană suveranistă, din care fac parte formațiuni ca FIDESZ din Ungaria, PiS din Polonia sau VOX din Spania. Fiind prezent la Madrid la finalul săptămânii trecute, Simion ar fi încercat să obțină o invitație la reuniunea acestora, însă ar fi fost refuzat, ungurii de la FIDESZ nefiind, potrivit informațiilor apărute în presă, de acord cu asocierea cu partidul românesc, nu din cauză că acesta este considerat a fi extremist, ci pentru că a atacat în repetate rânduri minoritatea maghiară din România.

Deși Simion susține că nu a participat la reuniunea suveranistă, pe pagina sa de Twitter apare un mesaj asumat de el însuși, în care anunță „cu mândrie” că reprezintă România la conferința de la Madrid, împreună cu Aurelian Pavelescu de la PNȚCD.

Tot pe pagina de Twitter a postat o fotografie cu unul dintre vicepreședinții VOX, și susține că a semnat, ca președinte al AUR, declarația comună a partidelor suveraniste.

