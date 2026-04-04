Petrișor Peiu ironizează partidele din Coaliție: Uneori îţi vine să stai cu braţele încrucişate, să te uiţi cum cresc procentele

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Numărul doi din partidul AUR, Petrişor Peru, ironizează modul în care funcţionează coaliţia de guvernare. El susţine că cele patru partide reprezintă o construcţie proiectată greşit, având în vedere numărul mare de forţe politice care o compun şi care au divergenţe pe subiecte care, pe fond, nu sunt importante. „Aproape că uneori în Parlament îţi vine să stai cu braţele încrucişate, să te uiţi cum cresc procentele, văzând cum se ceartă uneori pe prostii oamenii ăştia”, spune Peiu.

Petrişor Peiu a fost întrebat, în emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima TV, dacă ceea ce se întmplă zilele acestea pe scena politică românească reprezintă sfârşitul Guvernului Bolojan sau este, mai degrabă, teatru politic.

„Este o componentă importantă de teatru politic, dar încercând să fiu cât de obiectiv pot, nu pot să nu remarc faptul că nu este o construcţie unitară, acest guvern. Şi cred că cel sau cei care au proiectat această construcţie au greşit atunci când au făcut o compoziţie atât de eclectică pentru un guvern care trebuie să adopte nişte măsuri destul de greu de adoptat, adică cu costuri politice importante. Şi atunci, punând laoaltă mai multe forţe politice - sunt patru partide, plus minorităţile naţionale, plus oamenii din jurul preşedintelui Dan - şi atunci, toate aceste şase forţe au interese care nu sunt neapărat aceleaşi, au fiecare dintre ele condiţii sau linii roşii, condiţii nenegociabile, care conduc şi laaspectul ăsta de dezlânare, de faptul că nu se face ce trebuie, dar şi la o conflictualizare extremă în interiorul coaliţiei. Adică aproape că uneori în Parlament îţi vine să stai cu braţele încrucişate, să te uiţi cum cresc procentele, văzând cum se ceartă uneori pe prostii oamenii ăştia”, a răspuns oficialul AUR.

În opinia sa, cei din coaliţie „se blochează între ei”, dând ca exemple stagnarea unei legi pentru alegerea primarilor în două tururi, pe motiv că UDMR, un partid de 6%, se opune, sau faptul că s-a ajuns în situaţia ca cei de la putere să nu reuşească să treacă prin Parlament unele proiecte de lege pentru că unii dintre aleşii partidelor care compun coaliţia „nu au venit la serviciu”.

„Sunt astfel de exemple care fac ca această coaliţie să fie practic nefuncţională”, susţine Peiu.

