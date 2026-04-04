Lider AUR, despre conflictele din Coaliție: „Grindeanu a escaladat mult prea mult nivelul conflictului și acum e greu să ieși ”

Data publicării:
2025-09-07-1871
Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos / George Călin

Senatorul AUR Petrişor Peiu este de părere că PSD nu doreşte să iasă de la guvernare, ci doar vrea schimbarea lui Ilie Bolojan din fruntea guvernului, el explicând că preşedintele formaţiunii, Sorin Grindeanu, „a escaladat mult prea mult nivelul conflictului şi acum e greu să ieşi dintr-un conflict pe care tu însuţi l-ai escaladat atât de mult”.

„PSD nici nu-şi propune să treacă în opoziţie, PSD, cel puţin declarativ, şi-ar propune se scape de Bolojan, să păstreze aceeaşi coaliţie. Acum, e greu de crezut că liberalii sau USR-iştii vor trece uşor peste faptul că PSD-iştii l-ar da jos pe Bolojan. Ei ar putea foarte bine să zică: bine, dar la anul, când vă vine vouă rândul, nici noi nu o să-l mai votăm pe Grindeanu al vostru. Deci cred că mai degrabă este o supralicitare ca să se obţină acum nişte chestiuni, eu nu ştiu ce negociază ei legat de numirile astea (la şefia serviciilor de informaţii – n.r.), sau probabil şi de alte numiri, numai că domnul Grindeanu s-a aruncat prea mult, a escaladat mult prea mult nivelul conflictului şi acum e greu să ieşi dintr-un conflict pe care tu însuţi l-ai escaladat atât de mult. Bolojan, şi el, la rândul lui, şi USR-iştii au pus paie pe foc, au escaladat şi au zis că gata, nu cedăm un pas. Şi e o coaliţie nefuncţională. Dar mi-e greu să cred că vor apela la soluţia europeană, democratică a alegerilor anticipate”, a declarat Petrişor Peiu la Prima Tv.

Liderul AUR e de părere că probemele fostului şef de cabinet al lui Grindeanu, Cristian Anton, şeful Autorităţii Rutiere Române, la locuinţa căruia procurorii au găsit aproximativ jumătate de milion de euro, unii dintre bani fiind ţinuţi în cutii de pantofi, pot afecta imaginea preşedintelui PSD, Peiu susţinând că „mulţi spun” că şeful ARR este „umbra sau prelungirea domnului Grindeanu”.

„Dacă ce apare în înregistrările alea e adevărat, şi probabil că nu se publicau chiar aşa... e un act repetat de o mie de ori, cel puţin. Nu cred că nimeni, nimeni din şefimea de la Ministerul Transporturilor nu a observat că e un fenomen în neregulă la acordarea de licenţe sau de permise, sare în ochi, se aude.. (...) Pentru nişte oameni care gândesc logic, raţional, (Sorin Grindeanu – n.r.) are o problemă, adică nu ai cum să nu îţi pui astfel de întrebări”, mai subliniază Petrişor Peiu.

Acesta se arată sceptic că PSD se află la 24% în preferinţele electoratului, el fiind de părere că, dacă aşa ar fi, PSD ar prefera alegerile anticipate, având în vedere că acesta ar fi un scor peste cel pe care formaţiunea l-a obţinut la cele mai recente alegeri parlamentare.

Editor : I.B.

