Live TV

George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”

Data publicării:
george simion sustine un discurs
George Simion. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Președintele AUR, George Simion, a reacționat la trei zile de când Dragoș Sprînceană, afacerist român stabilit în SUA, l-a numit „trădător de țară” și l-a acuzat că a făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver de către oficialii americani. Simion respinge atacul și susține că „fac toate aceste lucruri ca să ne obosească”. 

George Simion a postat pe rețelele sociale un videoclip în care susține că nu a plătit bani pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump și nici nu a cumpărat influență în SUA. Liderul AUR neagă că ar fi participat în stare de ebritate la vreo întâlnire cu oficiali americani și că ar fi făcut lobby pentru ca țara noastră să fie scoasă din Visa Waiver.

„Le fuge pământul de sub picioare. Pentru că în momentul în care vom ajunge la putere, tot adevărul din ultimii 10-20 de ani va fi cunoscut fiecărui român. Asta vă promit eu. N-am fost în discuții în stare de ebrietate și nu am scos România din programul Visa Waiver. Vă dați seama, nici nu e nevoie să vă spun. Ei fac toate aceste lucruri ca să ne obosească. Am o veste proastă pentru voi la început de săptămână, băieții. Noi nu obosim, noi nu cedăm și mergem înainte. Și în spatele nostru sunt milioane de români care s-au trezit în conștiință și care înțeleg că ceea ce v-a deranjat a fost raportul necruțător din Congresul Statelor Unite, care a spus negru pe alb că puterea din România nu este legitimă”, spune Simion. 

Dragoș Sprînceană, care fusese propus de Marcel Ciolacu la începutul anului 2025 să fie „emisar special” pentru relația dintre România și Statele Unite, a lansat o serie de acuzații cu privire la programul Visa Waiver. Acesta susține că George Simion i-ar fi recunoscut că a făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din program, ca să câștige capital electoral împotriva Coaliției de guvernare. Declarația lui Sprînceană poate fi văzută AICI.

Totodată, președintele AUR neagă și că ar fi plătit 1,5 milioane de dolari pentru o firmă de lobby din SUA care să îi faciliteze accesul la diverși lideri americani:

„Nu doar că cică aș fi plătit un milion și jumătate de dolari în Statele Unite, aceeași minciună de anul trecut, din timpul alegerilor. Dar acum cică aș fi cerut 4,5 milioane înapoi.

N-am acționat în instanță, n-am dat în judecată nicio firmă, n-am cerut niciun dolar înapoi, pentru că nici nu l-am dat. Sunt niște minciuni tirajate de toți oamenii sistemului și de majoritatea televiziunilor, exact cum au făcut în timpul campaniei electorale de anul trecut”.

Controversa contractului pentru promovarea AUR în SUA, în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale de anul trecut, a continuat și în acest an. Firma care a raportat oficial autorităților americane că ar fi încheiat un contract de lobby cu AUR, în valoare de 1,5 milioane de dolari, BGD Legal Consulting, a dat în judecată o altă companie care ar fi promis, fără să se țină de cuvânt, că va facilita întâlniri între lideri ai partidului cu mai mulți oficiali de rang înalt ai Administrației Trump, printre care chiar Donald Trump.

Din plângerea depusă în instanțele americane, mai reiese că BGD Legal Consulting a facilitat interviul lui George Simion pentru NewsMax, din mai 2025. 

Editor : A.G.

