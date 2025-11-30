Live TV

Gheorghiu: Săptămâna viitoare intrăm în reforma companiilor. Luăm decizia finală despre primele 10 companii din energie și transport

Data publicării:
oana gheorghiu
Foto: gov.ro

Vicepremierul Oana Gheorghiu și-a prezentat bilanțul la o lună din momentul în care a preluat mandatul de viceprim-ministru. Aceasta a anunțat că săptămâna viitoare vor lua decizia finală referitoare la lista primelor 10 companii din energie şi transport, care intră în procesul de reformă şi vor începe lucrul concret cu ele. De asemenea, Oana Gheorghiu susține că va veni în următoarele săptămâni cu primele măsuri clare de simplificare a debirocratizării şi că lucrează la o strategie unitară privind digitalizarea.

„De săptămâna viitoare intrăm în pilotul efectiv al reformei. Ministerele au transmis propunerile lor, iar săptămâna viitoare vom lua decizia finală, conform metodologiei stabilite, cu privire la lista primelor 10 companii din energie şi transport, care intră în procesul de reformă şi începem lucrul concret cu ele", a anunțat vicepremierul, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Vicepremierul susține că în ultima lună s-a concentrat pe bazele mandatului și pe înțelegerea sistemului și blocajelor.

„Azi se împlineşte o lună de când am preluat mandatul de viceprim-ministru. A fost o lună în care m-am concentrat să pun bazele solide ale mandatului, folosind ceea ce am învăţat în toţi anii de muncă: gândire strategică, construirea echipei şi planificare corectă. Prioritar a fost să înţeleg sistemul şi sursele blocajelor, să construiesc un mod profesionist de lucru, împreună cu echipele din Guvern, indiferent de culoarea politică, şi, pe baza acestora, să formulez viziunea strategică pentru domeniile mele de activitate", spune Oana Gheorghiu.

Aceasta a anunțat că a finalizat strategia de reformă a companiilro de stat, pe care a prezentat-o deja miniștrilor din cabinetul Bolojan. : „Am finalizat strategia de reformă a companiilor de stat, care defineşte obiectivele şi metodologia de lucru. Împreună cu Prim-ministrul Ilie Bolojan, am prezentat-o, miniştrilor responsabili de domeniile în care funcţionează aceste entităţi. Este esenţial, pentru că ministerele supervizează aceste companii şi vor avea un rol central în aplicarea reformei. ⁠În cadrul acestei întâlniri, au stat la aceeaşi masă instituţiile responsabile (ministere, Agenţia Pentru Monitorizarea şi evaluarea Performanţei Întreprinderilor Publice - AMEPIP, Secretariatul General al Guvernului) astfel încât toţi să lucreze pe acelaşi flux. Fără coordonare nu există reformă".

Totodată, Oana Gheorghiu a precizat că se va forma o echipă de lucru din câte trei persoane din fiecare minister care vor fi responsabile de reforma companiilor de stat: „La nivelul SGG, echipa care a lucrat la pregătirea reglementărilor în materie de guvernanţă corporativă în întreprinderile publice se va implica acum şi în implementarea acestor reglementări şi a reformei. Această strategie, agreată cu toate instituţiile menţionate, a stat la baza informării înaintate Comisiei Europene de ministrul Dragoş Pîslaru, în care este prezentat noul model de lucru ce oferă premise solide pentru atingerea ţintelor privind reforma companiilor de stat şi eliminarea interimatelor din Consiliile de Administraţe”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
Vladimir Putin
2
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
3
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
4
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
A venit anunțul, după ce fanii lui Inter au cerut demiterea lui Cristi Chivu
Digi Sport
A venit anunțul, după ce fanii lui Inter au cerut demiterea lui Cristi Chivu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Romanian Government, Cabinet Meeting on the budget for 2025, Bucharest, Romania - 01 Feb 2025
Tanczos Barna, despre sinceritate: Primul lucru învățat la Ministerul Agriculturii e că ministrul nu poate vorbi despre recolta de grâu
Bani peste o factură la curent.
Scumpiri în lanț și tăieri de personal în mai multe sectoare până în 2026. „Inflația și blocajul financiar, combinație letală”
Bogdan Ivan.
Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica, după acuzații privind livrări de energie fără facturare
tanczos barna
Tanczos Barna, despre reducerile de cheltuieli cu personalul: Este foarte greu să faci reforme în sisteme sensibile
oana gheorghiu
Gheorghiu: „Nu mă aflu în niciun fel de incompatibilitate. Asociaţia Dăruieşte Viaţă o să-şi regleze problemele, cu siguranţă”
Recomandările redacţiei
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00230
Criză de apă în Prahova. Buzoianu acuză Apele Române: N-au luat în...
photo-collage.png (5)
Cel puțin încă trei zile fără apă pentru zeci de mii de români...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea...
osie-pe-sine-1
Incident pe calea ferată în Caraș-Severin: este investigat un posibil...
Ultimele știri
Apele Române, anunț de ultimă oră despre situația din Prahova. Ce se întâmplă cu tratarea apei din barajul Paltinu
Moment emoționant la 10.000 de metri: un jandarm a cântat la vioară imnul României în avion
Viktor Orban, abandonat de președintele Poloniei. Karol Nawrocki a anulat o întâlnire cu premierul ungar din cauza vizitei la Moscova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Maite Perroni, actrița din „Rebelde”, după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus: „Am învățat să-mi...
Cancan
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani...
Fanatik.ro
A fugit la 18 ani din Ucraina devastată de război și a ajuns campion la sumo în Japonia. Povestea fabuloasă a...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte
Adevărul
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale...
Playtech
Temperatura la care se spală puloverele groase. Se strică repede dacă nu ţii cont de această regulă de aur
Digi FM
Gemenii actriței Julia Roberts au împlinit 21 de ani. Imaginea dulce postată de vedeta din „Pretty Woman”...
Digi Sport
Dennis Man, scos din primul 11! Antrenorul de la PSV nu s-a ferit să spună motivul
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, magnet de priviri. Millie Bobby Brown, spectaculoasă într-o rochie foarte decoltată...
Film Now
Scarlett Johansson va juca într-un nou film din seria „Exorcistul”. Un maestru al genului horror va regiza...
Adevarul
Momentul înfricoșător în care o dronă dragon rusească revarsă o ploaie de foc asupra „tunelurilor vieții”
Newsweek
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Pensionarul a cerut recalcularea. Cât a muncit
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cum își menține Goldie Hawn strălucirea tinerească și silueta uimitoare la 80 de ani. Actrița dezvăluie...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...