Gheorghiu: Săptămâna viitoare intrăm în reforma companiilor. Luăm decizia finală despre primele 10 companii din energie și transport

Vicepremierul Oana Gheorghiu și-a prezentat bilanțul la o lună din momentul în care a preluat mandatul de viceprim-ministru. Aceasta a anunțat că săptămâna viitoare vor lua decizia finală referitoare la lista primelor 10 companii din energie şi transport, care intră în procesul de reformă şi vor începe lucrul concret cu ele. De asemenea, Oana Gheorghiu susține că va veni în următoarele săptămâni cu primele măsuri clare de simplificare a debirocratizării şi că lucrează la o strategie unitară privind digitalizarea.

„De săptămâna viitoare intrăm în pilotul efectiv al reformei. Ministerele au transmis propunerile lor, iar săptămâna viitoare vom lua decizia finală, conform metodologiei stabilite, cu privire la lista primelor 10 companii din energie şi transport, care intră în procesul de reformă şi începem lucrul concret cu ele", a anunțat vicepremierul, pe Facebook.

Vicepremierul susține că în ultima lună s-a concentrat pe bazele mandatului și pe înțelegerea sistemului și blocajelor.

„Azi se împlineşte o lună de când am preluat mandatul de viceprim-ministru. A fost o lună în care m-am concentrat să pun bazele solide ale mandatului, folosind ceea ce am învăţat în toţi anii de muncă: gândire strategică, construirea echipei şi planificare corectă. Prioritar a fost să înţeleg sistemul şi sursele blocajelor, să construiesc un mod profesionist de lucru, împreună cu echipele din Guvern, indiferent de culoarea politică, şi, pe baza acestora, să formulez viziunea strategică pentru domeniile mele de activitate", spune Oana Gheorghiu.

Aceasta a anunțat că a finalizat strategia de reformă a companiilro de stat, pe care a prezentat-o deja miniștrilor din cabinetul Bolojan. : „Am finalizat strategia de reformă a companiilor de stat, care defineşte obiectivele şi metodologia de lucru. Împreună cu Prim-ministrul Ilie Bolojan, am prezentat-o, miniştrilor responsabili de domeniile în care funcţionează aceste entităţi. Este esenţial, pentru că ministerele supervizează aceste companii şi vor avea un rol central în aplicarea reformei. ⁠În cadrul acestei întâlniri, au stat la aceeaşi masă instituţiile responsabile (ministere, Agenţia Pentru Monitorizarea şi evaluarea Performanţei Întreprinderilor Publice - AMEPIP, Secretariatul General al Guvernului) astfel încât toţi să lucreze pe acelaşi flux. Fără coordonare nu există reformă".

Totodată, Oana Gheorghiu a precizat că se va forma o echipă de lucru din câte trei persoane din fiecare minister care vor fi responsabile de reforma companiilor de stat: „La nivelul SGG, echipa care a lucrat la pregătirea reglementărilor în materie de guvernanţă corporativă în întreprinderile publice se va implica acum şi în implementarea acestor reglementări şi a reformei. Această strategie, agreată cu toate instituţiile menţionate, a stat la baza informării înaintate Comisiei Europene de ministrul Dragoş Pîslaru, în care este prezentat noul model de lucru ce oferă premise solide pentru atingerea ţintelor privind reforma companiilor de stat şi eliminarea interimatelor din Consiliile de Administraţe”.

Editor : A.R.