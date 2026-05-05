Gigi Becali a spus, la votul moțiunii, că nu are încredere în George Simion: Niciodată în viața lor AUR n-o să fie la guvernare

Deputatul AUR George Becali, care a venit marți la Parlament special „să voteze moțiunea de cenzură”, spune că nu are încredere în George Simion și susține că Alianța pentru Unirea Românilor nu va intra la guvernare.

„Votăm moțiunea. Normal, de aia am venit, ca să votez moțiunea, altfel de ce veneam? Dar să vedem dacă… să vedem, se ține de cuvânt? Eu cred că trece. V-am spus de George Simion, nu? Se ține de cuvânt? Niciodată nu știi”, a declarat Becali pe holurile Parlamentului.

Întrebat dacă se așteaptă ca parlamentari AUR să nu voteze moțiunea, el a răspuns: „Eu nu știu, nu mă bag, nu mă interesează. Eu doar am venit să votez moțiunea”.

George Becali a susținut că nu a fost contactat de nimeni pentru a i se spune cum să voteze. „Nu m-a contactat nimeni. (…) Nu știu, nu mă bag, nu mă interesează, eu am venit să votez moțiunea”, a reiterat el.

De asemenea, întrebat dacă ar trebui ca AUR să intre la guvernare, George Becali a răspuns: „Ce să facă, mă? Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare”.

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit marți în ședință comună pentru dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

La ședința comună participă premierul Ilie Bolojan și membri ai Cabinetului.

Ședința plenului reunit este condusă de președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a anunțat că și-au înregistrat prezența 402 parlamentari din totalul de 464.

La dezbateri, prezența parlamentarilor este fizică și online, în timp ce votul se desfășoară exclusiv cu prezență fizică.

