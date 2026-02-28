Grindeanu anunță „o evaluare” a Guvernului Bolojan: „Nu avem o obligaţie faţă de un premier care se victimizează”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a făcut sâmbătă, 28 februarie, noi apropouri cu privire la o ieșire a social-democraților de la guvernare. El a explicat în cadrul Forumului Național al PES că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție, și că este momentul să se evalueze „ce a mers bine și ce a mers prost” în cele nouă luni de guvernare. Declarația sa vine și după ce miercuri a afirmat într-un interviu ca va propune un vot intern în cadrul partidului pentru a se decide dacă social-democrații rămân în coaliție, dar și dacă îl mai susțin pe Ilie Bolojan în funcția de premier.

„Partidul Social Democrat va face o analiză serioasă, responsabilă şi fără menajamente a participării sale la guvernare. Acesta nu e un gest de revoltă şi nici nu vreau să fie interpretat acest lucru în acest mod. Este un gest de responsabilitate faţă de actul de guvernare. Este exact ce fac toate partidele social-democrate europene, mature din Europa. Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie. Rămâne la guvernare doar dacă guvernarea produce rezultate pentru cetăţeni. După mai bine de şase luni de la intrarea noastră la guvernare, în curând vor fi 9 luni, este nu doar legitim, ci eu consider că este obligatoriu să evaluăm ce a mers bine şi ce a mers prost în această guvernare în cele 9 luni. Pentru că nu vorbim de guvernarea unui singur om, vorbim de guvernarea României. Nu avem o obligaţie faţă de un premier vremelnic, credem care vedem că se victimizează şi cere până la urmă încredere oarbă", a declarat Sorin Grindeanu la Forumul Naţional al PES activists organizat în Capitală.

El a adăugat că evaluarea va începe cu miniştrii PSD, pentru că "un partid serios nu caută vinovaţi în exterior".

„Noi nu funcţionăm aşa. Noi funcţionăm pe responsabilitate, iar responsabilitatea noastră este faţă de români, faţă de românii care muncesc, faţă de românii care plătesc taxe, faţa de românii (...) care aşteaptă investiţii, care aşteaptă locuri de muncă, spitale, şcoli sau siguranţă, până la urmă, economică. Românii sunt cei care ne-au dat votul, românii sunt cei cei care ne-au dat legitimitatea şi românilor trebuie să le spunem transparent şi cinstit dacă această guvernare, din care facem parte şi noi, le face viaţa mai bună sau dacă le cere doar sacrificii fără rezultate. Această analiză începe, cum este şi firesc, cu noi, în primul rând, cu noi înşine. Noi am anunţat în urmă cu două sau trei săptămâni că vom începe evaluarea propriilor miniştri din guvernul actual, cu miniştrii social-democraţi, cu deciziile pe care le-am luat noi, pentru că, până la urmă, un partid serios nu caută vinovaţi în exterior înainte de a-şi evalua propriile responsabilităţi. Dar această analiză nu se va opri doar acolo, ci va fi o analiză care va privi ansamblul guvernării, pentru că suntem parte a unei coaliţii, iar coaliţia presupune responsabilitate comună, nu doar o autoritate, dacă vreţi, unilaterală”, a spus Sorin Grindeanu.

Referendum pentru rămânerea la guvernare

În urmă cu câteva zile, Sorin Grindeanu anunța că va propune un vot intern în cadrul partidului, în care social-democrații să decidă dacă vor să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vor alt premier, dar și dacă vor să mai rămână în coaliție alături USR.

„M-am gândit și o să le propun colegilor, să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. (...) De data aceasta aș face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noștri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ile Bologan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu miercuri, într-un interviu pentru G4Media.

Întrebat de ce face această consultare în partid, Grindeanu a spus că membrii de partid „ne reproșează faptul că am făcut această alianță cu USR-ul. Avem chestiuni care ne despart. (...) Până la urmă, USR-ul și-a făcut partid cu plăcuța suedeză contra PSD-ului. Și nu pot să spun, aș minți să spun că relația între PSD și premierul Ilie Bolojan a fost una extraordinar de lină și constructivă în aceste luni. Și atunci e absolut normal să întreb colegii, cei care au hotărât să intrăm la guvernare în urmă cu 10 luni, dacă mergem în continuare așa”.

