Live TV

Grindeanu anunță „o evaluare” a Guvernului Bolojan: „Nu avem o obligaţie faţă de un premier care se victimizează”

Data publicării:
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
Din articol
Referendum pentru rămânerea la guvernare

Președintele PSD Sorin Grindeanu a făcut sâmbătă, 28 februarie, noi apropouri cu privire la o ieșire a social-democraților de la guvernare. El a explicat în cadrul Forumului Național al PES că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție, și că este momentul să se evalueze „ce a mers bine și ce a mers prost” în cele nouă luni de guvernare. Declarația sa vine și după ce miercuri a afirmat într-un interviu ca va propune un vot intern în cadrul partidului pentru a se decide dacă social-democrații rămân în coaliție, dar și dacă îl mai susțin pe Ilie Bolojan în funcția de premier.

„Partidul Social Democrat va face o analiză serioasă, responsabilă şi fără menajamente a participării sale la guvernare. Acesta nu e un gest de revoltă şi nici nu vreau să fie interpretat acest lucru în acest mod. Este un gest de responsabilitate faţă de actul de guvernare. Este exact ce fac toate partidele social-democrate europene, mature din Europa. Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie. Rămâne la guvernare doar dacă guvernarea produce rezultate pentru cetăţeni. După mai bine de şase luni de la intrarea noastră la guvernare, în curând vor fi 9 luni, este nu doar legitim, ci eu consider că este obligatoriu să evaluăm ce a mers bine şi ce a mers prost în această guvernare în cele 9 luni. Pentru că nu vorbim de guvernarea unui singur om, vorbim de guvernarea României. Nu avem o obligaţie faţă de un premier vremelnic, credem care vedem că se victimizează şi cere până la urmă încredere oarbă", a declarat Sorin Grindeanu la Forumul Naţional al PES activists organizat în Capitală.

El a adăugat că evaluarea va începe cu miniştrii PSD, pentru că "un partid serios nu caută vinovaţi în exterior".

„Noi nu funcţionăm aşa. Noi funcţionăm pe responsabilitate, iar responsabilitatea noastră este faţă de români, faţă de românii care muncesc, faţă de românii care plătesc taxe, faţa de românii (...) care aşteaptă investiţii, care aşteaptă locuri de muncă, spitale, şcoli sau siguranţă, până la urmă, economică. Românii sunt cei care ne-au dat votul, românii sunt cei cei care ne-au dat legitimitatea şi românilor trebuie să le spunem transparent şi cinstit dacă această guvernare, din care facem parte şi noi, le face viaţa mai bună sau dacă le cere doar sacrificii fără rezultate. Această analiză începe, cum este şi firesc, cu noi, în primul rând, cu noi înşine. Noi am anunţat în urmă cu două sau trei săptămâni că vom începe evaluarea propriilor miniştri din guvernul actual, cu miniştrii social-democraţi, cu deciziile pe care le-am luat noi, pentru că, până la urmă, un partid serios nu caută vinovaţi în exterior înainte de a-şi evalua propriile responsabilităţi. Dar această analiză nu se va opri doar acolo, ci va fi o analiză care va privi ansamblul guvernării, pentru că suntem parte a unei coaliţii, iar coaliţia presupune responsabilitate comună, nu doar o autoritate, dacă vreţi, unilaterală”, a spus Sorin Grindeanu.

Referendum pentru rămânerea la guvernare

În urmă cu câteva zile, Sorin Grindeanu anunța că va propune un vot intern în cadrul partidului, în care social-democrații să decidă dacă vor să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vor alt premier, dar și dacă vor să mai rămână în coaliție alături USR.

„M-am gândit și o să le propun colegilor, să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. (...) De data aceasta aș face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noștri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ile Bologan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu miercuri, într-un interviu pentru G4Media.

Întrebat de ce face această consultare în partid, Grindeanu a spus că membrii de partid „ne reproșează faptul că am făcut această alianță cu USR-ul. Avem chestiuni care ne despart. (...) Până la urmă, USR-ul și-a făcut partid cu plăcuța suedeză contra PSD-ului. Și nu pot să spun, aș minți să spun că relația între PSD și premierul Ilie Bolojan a fost una extraordinar de lină și constructivă în aceste luni. Și atunci e absolut normal să întreb colegii, cei care au hotărât să intrăm la guvernare în urmă cu 10 luni, dacă mergem în continuare așa”.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozii în Teheran
1
SUA și Israelul au atacat Iranul, primele date despre victime. Panică în statele din...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
2
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin...
Russia Nemtsov Anniversary
3
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a...
zelenski-scaled
4
„Avem o şansă”. Volodimir Zelenski crede că războiul din Ucraina s-ar putea încheia...
barbat la pacanele
5
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război...
Iranul a luat decizia, la scurt timp după atacurile Israelului și ale SUA
Digi Sport
Iranul a luat decizia, la scurt timp după atacurile Israelului și ale SUA
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz
Fritz, replică la atacul lui Grindeanu: „PSD a mai încercat să fie absolut dominant. Nu s-a sfârșit bine”
drapelul curcubeu al comunitatii lgbtq
66 de organizații cer Parlamentului adoptarea parteneriatului civil. Apel după declarațiile lui Sorin Grindeanu privind hotărârea CEDO
radu miruta sustine o conferinta de presa
Miruţă, după ce Grindeanu a cerut USR să schimbe propunerea pentru Avocatul Poporului: „Nu toți pensionarii speciali trebuie omorâţi”
traian basescu
Traian Băsescu spune care este singurul lucru pe care îl poate face Nicușor Dan în legătura cu actuala criză din coaliție
ID313402_INQUAM_Photos_George_Calin-scaled
Grindeanu avertizează: Bugetul nu va fi votat fără propunerile PSD. În coaliție, viziunea nu poate fi doar de pe zona de dreapta
Recomandările redacţiei
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
Surse citate de presa israeliană susțin că Ali Khamenei ar fi fost...
o racheta ajunge intr-o cladire in bahrain
Momentul în care o rachetă iraniană lovește o bază militară a SUA din...
avion parcat langa cladirea sosiri aeroportul otopeni
Zboruri anulate după atacul comun al SUA și Israelului în Iran...
Ayatollahul Ali Khamenei
Palatul ayatollahului a fost distrus: imagini din satelit cu...
Ultimele știri
Ministerul Transporturilor avertizează românii să își anuleze călătoriile către Israel sau statele limitrofe
Descoperire macabră în Serbia: 77 de femei şi copii uciși într-un masacru „brutal și deliberat”, acum 2.800 de ani
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii puternice la Abu Dhabi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din luna martie pentru fiecare zodie. Viața acestor nativi se schimbă complet
Cancan
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Cora Schumacher, declarație specială pentru iubitul ei. A postat primele imagini, la un deceniu de la...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Iran, decizie majoră după ce SUA și Israel au bombardat țara
Adevărul
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-au scos din minți pe Gigi Becali: ”Se aude până în Pipera, nici nu poți să dormi”. Dezvăluire neașteptată...
Pro FM
Shakira, reacție nemascată după ce a zărit un carton cu chipul lui Gerard Pique la concertul ei. "Este totuși...
Film Now
Greșeala care l-ar fi putut costa viața pe Daniel Radcliffe, făcută la filmările "Harry Potter": " Nu aveam...
Adevarul
„Comoditatea mașinii personale e de fapt masochism și barosăneală”. Dezbaterea virală despre traficul din...
Newsweek
Care e diferența dintre pensia de handicap și pensia anticipată? În care caz iei mai puțini bani la pensie?
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...