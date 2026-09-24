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Video „Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României”. Liderul PSD și-a făcut intrarea în aplauze la un eveniment politic

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Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost introdus cu formula „viitorul prim-ministru al României” la întâlnirea regională cu organizaţiile PSD din Oltenia, care a avut loc joi, la Craiova. Liderul social-democrat a continuat să-l atace pe premierul desemnat Siegfried Mureșan, spunând că numirea lui este „o glumă” și că PSD nu-l va vota.

„Doamnelor și domnilor, reprezentarea PSD la nivel național ne onorează prin distinsa prezență a președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.” Așa a fost prezentat Sorin Grindeanu joi la Craiova, la întâlnirea regională cu organizaţiile PSD din Oltenia, când a luat cuvântul după Lia Olguța Vasilescu.

Secvența poate fi urmărită aici, la min. 25:30

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Prezentarea și venirea la pupitru a lui Grindeanu au fost întâmpinate cu aplauze, iar liderul PSD a mulțumit zâmbind, după care și-a început discursul, despre care a spus că este împărțit în două părți.

În cadrul discursului, Sorin Grindeanu a continuat să-l atace pe premierul desemnat Siegfried Mureșan, despre a cărui numire a spus că este „o glumă”.

El a adăugat că ar fi vrut să discute cu colegii din PSD despre programul de guvernare pe care al premierului desemnat Siegfried Mureşan.

„Din păcate, n-am avut ce să le prezint colegilor, fiindcă n-am văzut niciun program de guvernare până acum. (...) Şi am aşteptat să avem discuţii serioase legate de un program de guvernare. Am aşteptat ieri la Parlament ore bune, am aşteptat ieri după masă şi am anunţat că sunt la sediul partidului împreună cu alţi colegi să discutăm serios despre program de guvernare, am aşteptat degeaba. Am aşteptat azi dimineaţă, iarăşi, să ne fie trimis acest program de guvernare. Până la această oră n-am absolut nimic”, a susținut Grindeanu

„Hai să scurtăm perioada, să-şi depună mandatul, pentru că nu-şi doreşte să fie prim-ministru, domnul Siegfried Mureşan, prin tot ceea ce a făcut de joi seara, de când a fost nominalizat şi până acum, ne-a arătat că nu-şi doreşte voturile Partidului Social-Democrat. De joi seara şi până acum a continuat în aceeaşi linie cum ne-a obişnuit peste vară. Şi atunci de ce să prelungim calvarul? Ca să ce? Ca să meargă în Parlament să ce? PSD, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern, în mod evident. Şi atunci am scurta perioada şi am intra într-un alt scenariu, rapid", a mai spus Grindeanu.

De partea cealaltă, Siegfried Mureșan a anunțat joi că programul de guvernare va fi finalizat vineri și că îl va trimite și liderului PSD, Sorin Grindeanu. 

„Vom finaliza în cel mai scurt timp, cred că în cursul zilei de mâine (vineri - n.r.), programul de guvernare în detaliu şi evident că îl voi trimite domnului Grindeanu, (..) cu toate măsurile concrete pe care noi le propunem”, a declarat Siegfried Mureșan joi.

El nu a avut încă o întâlnire cu Sorin Grindeanu și a precizat că este dispus să stea față în față cu președintele PSD, dar la Parlament, nu la sediul PSD.

„După aceea, dacă doreşte să avem o discuţie, oricând sunt la dispoziţie, m-am întâlnit cu reprezentanţii tuturor celorlalte partide în Parlamentul României, locul în care un guvern urmează să fie votat.”

Editor : B.P.

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