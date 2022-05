Primvicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat luni, la Interviurile Digi24.ro că nu consideră că există tensiuni etnice majore în România, însă situații precum fredonarea imnului Ținutului Secuiesc de către jucătorii naționalei de hochei ar trebui analizate de Federație. Grindeanu s-a referit și la recenta vizită în România a președintei Ungariei, despre care a spus că i s-ar fi părut normal să aibă întâlniri cu oficialități guvernamentale.

„Am văzut imagini cu un jucător din națională care avea pe cască steagul maghiar. Eu vin din Timișoara, în Banat e un anumit mozaic de etnii. Avem maghiari, sârbi, slovaci, bulgari chiar. Din cei 19 deputați din zona grupului minorităților, 6 sunt din Timiș. Și nu există tensiuni, și nu au existat tensiuni. Dar, când vorbești de simboluri naționale, și imnul e un simbol național, de asemenea, când ești direct actor, cum sunt componenții echipelor naționale, trebuie să arăți respect. Poziția mea a fost una normală pentru că nu era naționala unei regiuni din România, vorbeam de naționala României și de simboluri prevăzute în Constituție. Eu am un dialog bun cu toți membrii guvernului, inclusiv cu colegii din UDMR. Aștept o analiză din partea Federației Române de Hochei. Nu vrea să escaladez această tensiune. Asta nu înseamnă că un aștept acea analiză din partea Federației de Hochei să vedem exact ce s-a întâmplat acolo, dacă anumiți jucători nu și-au respectat statutul de componenți ai lotului național și urmare a acelei analize, voi mai comenta. Poate realizează ce înseamnă să fii component a unui lot național. În acea zi în care am avut acea părere personală, am primit foarte multe mesaje de la foști sau actuali componenți ai loturilor naționale din diverse ramuri sportive de susținere a poziției mele”, a declarat Sorin Grindeanu.

Vicepremierul României s-a referit și la recenta vizită a președintei Ungariei Katalin Novak, care a prin comentariile sale a strârnit o reacție dură din partea MAE.

„Aștept să văd ce ne va spune MAE. Orice chestiuni de acest tip, care duc la anumite tensiuni, chiar dacă sunt mici, nu sunt bune în contextul dat. Cel mai bine e să existe dialog. Mi s-ar fi părut normal să existe întâlniri cu oficialități guvernamentale, dacă tot a stat mai multe zile în România. Cât se poate de normale ar fi trebuit să fie aceste întâlniri, mai ales în contextul dat acum, mai ales dacă ambii vecini sunt și în UE și în NATO. Nu cred că pe români ar trebui să îi preocupe eventuale tensiuni etnice majore. Nu am niciun fel de semnale de acest tip și sunt convins că nu vor fi în continuare. Dar ca să se elimine de tot, cred că cea mai bună soluție e dialogul”, a mai declarat Grindeanu.

Secretarul de stat pentru afaceri europene din Ministerul român de Externe l-a contactat vineri pe ambasadorul Ungariei în România şi i-a transmis preocuparea faţă de o declaraţie postată vineri pe Facebook de preşedintele Ungariei, Katalin Novak, prin care aceasta îşi asumă calitatea de „reprezentant al tuturor maghiarilor, indiferent unde aceştia locuiesc”, în interiorul sau în exteriorul graniţelor Ungariei, anunță un comunicat al MAE.

