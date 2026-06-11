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Berlinul ar vrea ca 6,6 miliarde de euro deblocate de Budapesta să meargă către Ucraina. Polonia se opune: „Sunt banii noștri”

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gloante ucraina arme
Foto: Getty Images

Germania dorește ca suma de 6,6 miliarde de euro din Instrumentul European pentru Pace, deblocată odată cu ridicarea veto-ului Ungariei, să fie transferată integral Ucrainei, în timp ce Polonia intenționează să lupte pentru fiecare euro, potrivit unui material publicat de European Pravda. Potrivit postului RMF FM, viceministrul polonez al Apărării, Cezary Tomczyk, a declarat că Varșovia dorește rambursarea integrală a aproximativ 2 miliarde de zloți (n.r. 450 de milioane de euro) pentru armamentul transferat Ucrainei în cadrul Fondului european pentru pace. Suma de 6,6 miliarde de euro urmează să fie distribuită, aceasta fiind acum depusă într-un cont de la Bruxelles după ce a fost deblocată de Budapesta.

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, a propus distribuirea celor 6,6 miliarde de euro prin acordarea unei rambursări parțiale, proporționale, de 10%, sprijinirea misiunii de instruire a trupelor ucrainene și facilitarea achizițiilor comune de arme pentru Ucraina.

Polonia a respins planul: „Aceștia sunt banii noștri”, a spus Tomczyk, declarând că Varșovia va lupta pentru fiecare euro. „În practică, o sumă mai mică din acești bani înseamnă mai puțini bani pentru armată”, a adăugat el.

Polonia a acuzat Bruxelles-ul că încearcă să „schimbe regulile în mijlocul jocului”.

Germania, care a contribuit cu cea mai mare pondere la Instrumentul European pentru Pace în termeni procentuali, consideră că fondurile deblocate ar trebui transferate Ucrainei, mai degrabă decât returnate bugetelor naționale.

Ministerul Apărării german afirmă pe site-ul său: „Hartmann (n.r. Sebastian Hartmann, viceministrul german al Apărării, care se afla la Nicosia în timpul unei reuniuni a miniștrilor apărării din UE) a solicitat în mod clar partenerilor să se asigure că toate plățile inițiale neutilizate din fond sunt în continuare direcționate către sprijinirea Ucrainei. Facilitatea europeană pentru pace a fost creată ca un mecanism de solidaritate.”

„Germania va cheltui 11,5 miliarde de euro pentru Ucraina în acest an, așa că rambursarea a câteva sute de milioane de euro nu va schimba nimic”, a declarat un diplomat al UE.

Un diplomat polonez, însă, vede lucrurile oarecum diferit:

Țările care au fost primele care au furnizat arme, precum Polonia sau Slovacia, și ale căror donații fuseseră deja calculate și aprobate pentru plată, nu doresc să accepte plăți reduse. Țările care doresc acest lucru sunt cele care au început să ofere sprijin mai târziu, precum Germania

S-a raportat anterior că Ungaria își ridică veto-ul asupra finanțării de 6,6 miliarde de euro din Instrumentul European pentru Pace. Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că miniștrii apărării din UE au discutat în Cipru, pe 8 iunie, despre modul în care fondurile ar putea fi utilizate pentru a sprijini Ucraina, inclusiv rambursarea statelor membre pentru livrările de arme anterioare, finanțarea achizițiilor comune și sprijinirea inițiativelor de apărare UE-Ucraina.

Anterior, Kallas declarase că discuțiile privind deblocarea de către Ungaria a plății de 6,6 miliarde de euro din Instrumentul European pentru Pace erau încă în curs și că nu putea oferi un termen specific pentru rezolvarea problemei.

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Editor : C.A.

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