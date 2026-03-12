Printr-un videoclip postat pe Facebook, președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să analizeze măsurile propuse de miniștrii social-democrați pentru a compensa creșterea prețurilor la carburant. Din informațiile Digi24.ro, printre măsurile propuse, PSD ar vrea să ceară și scăderea accizelor.

„Miniștrii PSD au lucrat deja la mai multe soluții pentru compensarea efectelor negative produse de creșterea prețurilor la carburanți.

Atât ministrul Energiei, cât și ministrul Agriculturii sunt pregătiți să îi prezinte premierului aceste soluții. Îi solicit prim-ministrului să le analizeze, iar Guvernul să aprobe cât mai rapid măsurile”, transmite liderul PSD, printr-un videoclip postat pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

PSD vrea scăderea accizelor

Surse din rândul social-democraților au declarat pentru Digi24.ro că formațiunea îi va propune premierului Ilie Bolojan să permită scăderea accizelor la carburanți, care au fost majorat de la 1 august 2025. O altă variantă ar fi găsirea unui mecanism de compensare a prețului la pompă, precum precedenta compensare de 50 de bani pe litrul de carburant.

De asemenea, Florin Barbu a declarat, recent, că Ministerul Agriculturii analizează un nou mecanism prin care fermierii ar putea cumpăra motorină la preț redus, direct de la pompă, fără să mai aștepte rambursarea accizei și a TVA, pentru cei 78 de litri pe hectar declarați la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Prețul motorinei ar varia între 4 lei și 4,5 lei pe litru, iar măsură ar putea fi aprobată în următoarele două sau trei săptămâni, a precizat ministrul.

Citește și: DOCUMENT Ministerul Muncii critică împărțirea banilor din buget: Alocările din acest an sunt mai mici decât cele din 2025

Editor : A.G.