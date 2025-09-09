Grindeanu dă vina pe Boloș pentru cheltuirea banilor din fondul de rezervă: „Acest mecanism a fost propus de ministrul Finanţelor”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că, în fostul guvern, mecanismul prin care nu s-au făcut rectificări bugetare, ci s-a folosit fondul de rezervă, a fost propus de ministrul Finanţelor.

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă în şedinţele fostului guvern au existat semnale de alarmă, cifre sau prezentări legate de situaţia deficitului, din partea lui Marcel Boloş sau a altor miniştri.

„Eu aş vrea să înţelegeţi următorul lucru. Acest mecanism prin care nu au fost rectificări bugetare, ci s-a folosit fondul de rezervă pentru a merge ţintit spre anumite puncte pe care Guvernul le considera, sau era o lipsă de finanţare, deci mecanismul acesta prin care s-a folosit fondul rezervă a fost propus de ministrul Finanţelor, nu a fost propus de altcineva. (...) Deci toate aceste lucruri au fost făcute printr-un mecanism legal, dar care avea la bază o fundamentare, şi la acea zicere am fost de faţă şi cred că e şi pe stenogramele de la Guvern, în care ministrul Finanţelor spunea că aceste cheltuieli, dacă vom folosi acest mecanism, vor fi mult mai bine ţinute sub control decât dacă se merge pe calea clasică, cea de rectificare. Asta ca să închid aceste lucruri”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Grindeanu a primit bani pentru autostrăzi

El a menţionat că a beneficiat, ca ministru al Transporturilor, de sume din fondul de rezervă, pentru a continua lucrările la autostrăzi.

„Ca ministru al Transporturilor evident că am avut nevoie şi ştiţi foarte bine că de fiecare dată Ministerul Transporturilor cerea bani pentru a continua investiţiile în autostrăzi, pentru a face lucrurile pe care le cunoaşteţi foarte bine şi da, Ministerul Transporturilor, alături de aproape toate ministerele, a beneficiat de sume prin acest mecanism, din fondul de rezervă, pentru a continua lucrările la autostrăzi. Mi-aş dori să avem continuarea acestor lucrări şi acum”, a mai afirmat Grindeanu.

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, luni, că demontează „minciuna” conform căreia ar fi cheltuit „discreţionar” şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului, menţionând că acest fond nu a stat „în pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanţelor.

Editor : B.P.