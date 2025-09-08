Grindeanu, despre alegerile din București: „Dacă PNL și USR au candidat comun, e clar că se dorește trimiterea PSD în izolare”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, insistă că o candidatură comună PNL-USR la alegerile pentru Primăria Capitalei ar însemna izolarea social-democraților în Coaliția de guvernare. Acesta a declarat, luni, că ar trebui gândit un „proiect pentru București”, în caz contrat PSD e „obligat să ia decizii”.

„Dacă PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună, e evident că PSD-ul se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare, ceea ce ne arată, de fapt, o anumită politică pe care am vrea să o evităm.

Eu am văzut declaraţia, în schimb, a domnului preşedinte Nicuşor Dan, care a fost de acord că lucrurile trebuie să fie aşezate şi discutate. Asta nu înseamnă că nu poate fiecare partid să îşi aibă candidatul său, dar să nu oferim această zonă sau această politică care ar duce la izolarea PSD-ului, pentru că şi atunci PSD-ul este obligat să ia decizii şi nu ne dorim acest lucru”, a declarat Sorin Grindeanu luni, la Parlament.

Despre termenul pentru organizarea alegerilor în Capitală, liderul PSD a declarat: „Contează lucrurile pentru bucureșteni, nu ce vrea Cătălin Drulă și ce vrea USR”.

