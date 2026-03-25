Grindeanu, despre cum „l-a convins” pe Bolojan să accepte în buget ajutoarele sociale propuse de PSD: „N-a fost simplu”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la România Tv, că premierul Ilie Bolojan a fost de acord cu pachetul de ajutoare sociale propus de social-democraţi doar după ce partidul său a ameninţat că blochează dezbaterile pe tema bugetului.

Sorin Grindeanu a afirmat că adoptarea pachetului de ajutoare sociale susţinut de PSD în bugetul pentru acest an s-a făcut după ce social-democraţii au „forţat” lucrurile, ameninţând că blochează dezbaterile pe tema bugetului.

„Să ştiţi că n-a fost simplu să îl convingem pe prim-ministru şi spun exact: prim-ministru, nu USR, nu PNL şi nu altcineva, să accepte includerea în buget a acelui pachet de solidaritate. Până nu am ameninţat cu blocarea lucrărilor în Parlament, n-a acceptat acest lucru”, a afirmat Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, în 18 martie, că parlamentarii formaţiunii nu vor vota bugetul decât dacă acesta cuprinde Pachetul de Solidaritate.

„Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului!”, a transmis Grindeanu, urând „drum bun împreună” noii majorităţi „USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament”.

În 19 martie, liderii partidelor din coaliţie s-au întâlnit în biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu.

În urma discuţiilor, premierul Ilie Bolojan a anunţat că s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie.

„Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi”, a precizat el

Ulterior, comisiile reunite de buget-finanţe au reluat dezbaterile pe proiectul bugetului de stat pe 2026, în cadrul şedinţei fiind aprobat amendamentul PSD care cuprinde pachetul de solidaritate, de 1,1 miliarde de lei, după acordul din coaliţie.

