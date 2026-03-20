Zi decisivă pentru buget: vot final în Parlament, după negocieri tensionate în coaliție. Premierul Bolojan participă la plenul reunit

BUCURESTI - PARLAMENT - PLEN REUNIT - 1 OCT 2024
Deputaţii şi senatorii urmează să dea vineri, în plenul reunit, votul final asupra proiectului legii bugetului de stat pentru 2026, precum şi asupra celui privind asigurările sociale. La ședință de la ora 10.00 a Parlamentului participă și premierul Ilie Bolojan, a anunțat Guvernul.

Dezbaterile generale au început joi seară, în jurul orei 21:00, continuând ulterior cu discuţii şi vot pe articole şi anexe. În cursul nopţii, la ora 3:00, şedinţa comună a Parlamentului a fost suspendată, urmând să fie reluată la ora 10:00, potrivit anunţului făcut de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care a condus lucrările.

Discuţiile vor fi reluate de la anexa 3, referitoare la ordonatorul de credite al Ministerului Culturii.

Șeful Executivului a fost prezent pe toată durata dezbaterilor, participând la şedinţă de la început până la momentul suspendării.

Proiectul bugetului de stat pentru 2026 a primit aviz favorabil joi, în comisiile reunite de buget-finanţe, fiind adoptat cu 38 de voturi „pentru” şi 13 „împotrivă”.

Lucrările din comisiile de buget, începute miercuri, au fost temporar suspendate după respingerea unui amendament al PSD privind pachetul social. Joi dimineaţă, liderul social-democraţilor a convocat o şedinţă a coaliţiei pentru a debloca situaţia, subliniind că partidul nu renunţă la acest pachet.

În urma discuţiilor din coaliţie, premierul Ilie Bolojan a anunţat identificarea unei soluţii, care presupune reducerea unor cheltuieli bugetare, în locul creşterii deficitului.

„S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinut de coaliţie. Aveam două posibilităţi: prima - să creştem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament; nu s-a mers pe această opţiune. A doua variantă, pe care am căzut de acord, este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi şi, practic, amânarea acestora pentru anii următori”, a declarat Bolojan.

La rândul său, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat mulţumit de rezultatul negocierilor: „PSD a reuşit să impună pachetul de solidaritate în integralitate, ceea ce este un lucru bun nu pentru PSD, ci pentru pensionari şi pentru copiii cu dizabilităţi”.

Anterior, luni, proiectul bugetului a fost analizat împreună cu ordonatorii principali de credite în comisiile de specialitate, unde a primit avize favorabile, iar marţi au început dezbaterile în comisiile de buget.

